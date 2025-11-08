میلی صفحه خبر لوگو بالا
کیا K۴ هاچ‌بک؛ چهره‌ی تازه‌ای از واقع‌گرایی کره‌ای‌ها

در زمانی که خودروسازان جهان میان دو مسیر متضاد تجمل‌گرایی بیش از حد و ساده‌سازی افراطی گرفتار شده‌اند، کیا با معرفی K4 هاچ‌بک مسیر متفاوتی را برگزیده است.
 کیا K۴ هاچ‌بک؛ چهره‌ی تازه‌ای از واقع‌گرایی کره‌ای‌ها

این خودرو نه به‌دنبال رقابت مستقیم با برندهای لوکس است و نه در دام سادگی بیش از حد افتاده؛ بلکه با حفظ اصالت طراحی کره‌ای و ترکیب آن با فناوری‌های روز، تصویری تازه از یک هاچ‌بک شهری و خانوادگی ارائه می‌دهد که می‌تواند رقیب جدی برای مدل‌هایی چون هیوندای الانترا GT و مزدا 3 هاچ‌بک باشد.

طراحی ظاهری؛ بین تهاجم و تعادل

به گزارش تابناک؛K4 در نگاه اول با خطوط تیز و حجم‌های عضلانی‌اش بیننده را به یاد فلسفه‌ی طراحی “Opposites United” کیا می‌اندازد. چراغ‌های باریک جلو، جلوپنجره‌ی باریک‌تر از همیشه و فرم زاویه‌دار سپرها، تصویری تهاجمی ایجاد می‌کند. در عین حال، بدنه‌ی متعادل و ستون‌های نرم‌تر در عقب، از زیاده‌روی جلوگیری کرده‌اند و چهره‌ای هماهنگ و قابل‌قبول پدید آورده‌اند.

طراحی عقب، یکی از نقاط قوت K4 است. نوار نورانی سراسری بین دو چراغ، شباهت‌هایی با کیا EV6 دارد، اما با ساده‌سازی در جزئیات، چهره‌ای کمتر الکتریکی و بیشتر سنتی را ارائه می‌دهد. اسپویلر باریک و خطوط حجم‌دار سپر عقب، حس پایداری و اسپرت بودن را تقویت می‌کند. این خودرو در نسخه‌ی GT-Line ظاهر تهاجمی‌تری به خود می‌گیرد؛ رینگ‌های ۱۸ اینچی، دیفیوزر تزئینی و ورودی‌های هوای مشکی براق، آن را از نسخه‌های پایه متمایز می‌سازند.

کیا K۴ هاچ‌بک؛ چهره‌ی تازه‌ای از واقع‌گرایی کره‌ای‌ها

کابین و فناوری؛ سادگی به سبک مدرن

طراحی جسورانه و امکانات مدرن، ولی آیا ارزش خرید بلندمدت را دارد؟

در داخل کابین، کیا مسیر مینیمالیستی را انتخاب کرده اما نه به قیمت حذف کاربرد. صفحه نمایش ۱۲.۳ اینچی مرکزی با پنل دیجیتال پشت فرمان ادغام شده و همان حس پیوستگی مدل EV9 را به راننده منتقل می‌کند. کنسول میانی با زاویه‌ای ملایم به سمت راننده خم شده تا همه چیز در دسترس باشد.

کیفیت مواد داخلی بهبود یافته و تریم‌های دو رنگ و بافت‌دار فضای گرم و مدرنی ایجاد کرده‌اند. صندلی‌های جلو ارگونومیک و پشتیبان کمر هستند و در نسخه‌های فول، مجهز به گرم‌کن و تهویه نیز می‌شوند. کیا همچنین برای K4 سیستم صوتی هارمن‌کاردون، نورپردازی محیطی چندرنگ و سامانه‌های کمکی رانندگی سطح ۲ را در نظر گرفته که شامل کروز کنترل تطبیقی، ترمز خودکار اضطراری، هشدار نقطه کور و نگهدارنده بین خطوط است.

آلبوم عکس

پیشرانه و سواری؛ تمرکز بر توازن

سوتیتر: از ۱٫۰ لیتری تا ۱٫۶ توربو؛ انتخاب زیاد اما تجربه رانندگی با یکسانی همراه نیست.

در بخش فنی، کیا K4 از پیشرانه‌ی ۱.۶ لیتری توربوشارژ با توان ۱۸۰ اسب بخار و گشتاور ۲۶۵ نیوتن‌متر بهره می‌برد که از طریق گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود. نسخه‌های پایه نیز با موتور ۲ لیتری تنفس طبیعی عرضه می‌شوند که توان خروجی آن حدود ۱۴۷ اسب بخار است.

سواری K4 از نوعی توازن برخوردار است که در اکثر خودروهای هم‌رده کمتر دیده می‌شود. تعلیق جلو مک‌فرسون و عقب چنداتصالی در نسخه‌ی توربو، کنترل خوبی روی پیچ‌ها ایجاد می‌کند و در عین حال نرمی مناسبی در ناهمواری‌های شهری دارد. فرمان الکترونیکی نسبتاً دقیق و پاسخ‌گو است و حس اطمینان در سرعت‌های بالا را به راننده منتقل می‌کند.

بازار جهانی درگیر تب SUVهاست و هاچ‌بک‌ها تا حد زیادی از کانون توجه خارج شده‌اند، اما کیا با معرفی K4 یادآور می‌شود که هنوز جای یک خودروی کامپکت با طراحی متمایز و عملکرد متعادل در بازار وجود دارد. این خودرو با ظاهری جسور، کابینی مدرن و پیشرانه‌ای قابل‌اعتماد، در مرز میان اسپرت بودن و کاربردی بودن حرکت می‌کند.

کیا K۴ هاچ‌بک؛ چهره‌ی تازه‌ای از واقع‌گرایی کره‌ای‌ها

K4 در واقع تلاش کیا برای احیای آن نسل از خودروهایی است که لذت رانندگی را فدای ارتفاع بیشتر یا بدنه‌ی بزرگ‌تر نکردند. محصولی که می‌تواند برای بازارهای آسیایی، اروپایی و حتی آمریکای شمالی گزینه‌ای هوشمندانه باشد  و اگر روزی راهی بازار ایران شود، بی‌شک یکی از متفاوت‌ترین چهره‌های خیابان خواهد بود.

