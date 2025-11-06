میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستورالعمل جدید خرید آنلاین طلا

دستورالعمل اجرایی خریدوفروش آنلاین طلا و نقره از سوی هیئت وزیران تصویب شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۰۷
| |
425 بازدید
دستورالعمل جدید خرید آنلاین طلا

به گزارش تابناک، بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه سامانه‌ای ناظر بر عملکرد و تعهدات پلتفرم‌های آنلاین طراحی و راه‌اندازی کند؛ سامانه‌ای که موجودی طلا و معاملات کاربران را به‌صورت مستمر پایش خواهد کرد.

در این دستورالعمل، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به‌عنوان نهاد مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز فعالیت پلتفرم‌های خریدوفروش طلا تعیین شده است.صدور مجوزها باید بر اساس ضوابطی انجام شود که به تأیید «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» می‌رسد.

همچنین پلتفرم‌هایی که پیش از ابلاغ این مصوبه فعال بوده‌اند، تنها دو ماه فرصت دارند تا فعالیت‌های خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند.

در همین راستا، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست کاربران و میزان طلای تعهدشده در این پلتفرم‌ها را صحت‌سنجی کرده و برای ثبت در سامانه ناظر در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

طبق مصوبه جدید، بانک مرکزی علاوه بر راه‌اندازی سامانه ناظر، مسئول تعیین و ابلاغ ساعت‌های معاملاتی روزانه پلتفرم‌ها نیز شده است؛ موضوعی که می‌تواند محدودیت‌هایی برای کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کند.

فعالان حوزه فناوری مالی معتقدند چنین تصمیمی با ماهیت ۲۴ساعته پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال در تضاد است و ممکن است کارایی و انعطاف بازار را کاهش دهد.

بر اساس مفاد دیگر این مصوبه، کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این مصوبه نیز تشکیل خواهد شد. اعضای این کارگروه نمایندگانی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و اتاق اصناف ایران خواهند بود.

به این ترتیب، با اجرای این مصوبه، دولت تلاش می‌کند معاملات آنلاین طلا را در چارچوبی مشخص و تحت نظارت نهادهای رسمی قرار دهد؛ اقدامی که می‌تواند شفافیت را افزایش دهد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک مرکزی طلا خرید طلا خرید آنلاین دستورالعمل دولت مصوبه
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صدور مجوز خریدوفروش آنلاین طلا متوقف شد
تا پایان سال۱۴۰۴ طلا بخریم یا بفروشیم؟
ریسک‌های معاملات و خرید از پلتفرم‌های آنلاین طلا
استراتژی معاملاتی طلا در شرایط «حبابی»
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۷ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۷ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۴۷ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cER
tabnak.ir/005cER