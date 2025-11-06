میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کامران فانی دوباره بستری شد

کامران فانی نویسنده و پژوهشگر بار دیگر در بیمارستان بستری شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۰۶
| |
857 بازدید
کامران فانی دوباره بستری شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، کامران فانی مجدداً در بیمارستان بستری شد. برای کسب اطلاع از وضعیت جسمانی وی با فروزنده اربابی تنها عضو ایرانی بنیاد بین‌المللی مولانا که از دوستان خانوادگی اش گفتگو کردیم.

اربابی گفت: متأسفانه حال استاد مساعد نیست. دیشب حدود ساعت ده و نیم شب به عیادت‌شان رفتم. همان‌طور که می‌دانید، چندی پیش پس از ترخیص از بیمارستان، به مرکز سالمندان منتقل شدند. در آنجا به دلیل کهولت سن و سابقه سوءتغذیه، وضعیت عمومی‌شان چندان خوب نبود که در بیمارستان بستری شدند. به نظر من ترخیص ایشان در نوبت اول زودهنگام بود، چون در بیمارستان به وضوح رو به بهبود بودند: صحبت می‌کردند، با کمک پرستار راه می‌رفتند و غذا می‌خوردند. اما پس از ترخیص، شرایط تغییر کرد.

وی افزود: وزن ایشان قبل از بستری اول به شدت کاهش یافته بود و دچار کمبود آب و سوءتغذیه شده بودند. پزشکان هم همین را تأیید کردند. در مرکز سالمندان، هرچند از مراکز درجه یک تهران بود، اما تحرک کم، نشستن و راه رفتن محدود، باعث بروز عفونت ادراری و ریوی شد.

او ادامه داد: من در رفت و آمدهای مکرر - چون یک روز در میان به ایشان سر میزنم- متوجه وخامت حالشان شدم و یکشنبه به مسئولان کتابخانه ملی اعلام کردم که باید فوراً به بیمارستان منتقل شوند، متأسفانه این انتقال با تأخیر انجام شد. نهایتاً روز دوشنبه مجدداً بستری شدند.

اربابی در پاسخ به اینکه آیا اکنون وضعیت‌شان نسبت به روزهای گذشته بهتر شده است، گفت: اندکی بهتر، اما هنوز حال عمومی‌شان مساعد نیست. دیشب دیدم که توان حرکتی ندارند. دیروز صبح برایشان لوله تغذیه از راه بینی گذاشته‌اند. برخی لوازم ضروری هم در اختیارشان قرار نگرفته بود. لوازم ضروری بهداشتی و تغذیه‌ایی توسط بنده تامین و سریعا در اختیار استاد قرار گرفت. البته اساتید و پزشکان در تلاش‌اند، اما من معتقدم باید رسیدگی ویژه‌تری صورت گیرد.

او درباره سابقه آشنایی خود با کامران فانی گفت: آشنایی من با ایشان به حدود چهل سال پیش بازمی‌گردد؛ از طریق مرحوم بیژن جلالی، که از دوستان نزدیک خانوادگی ما بودند. همسرم محمد بردبار و آقای بهاءالدین خرمشاهی هم در همان جمع‌های ادبی حضور داشتند و از همان دوران ارتباط ما با استاد فانی شکل گرفت. به همین سبب، وقتی از وضعیت‌شان مطلع شدم، احساس وظیفه کردم تا پیگیر حال ایشان باشم. استاد فانی بخش مهمی از میراث فرهنگی و ادبی این سرزمین‌اند و سزاوار توجه و مراقبت شایسته هستند.

تنها خواسته من این است که مقامات مسئول، به‌ویژه رئیس‌جمهور محترم، دستور رسیدگی ویژه برای درمان و مراقبت از استاد فانی صادر کنند. ایشان سرمایه فرهنگی کشور هستند و شایسته بهترین مراقبت‌ها. امیدوارم تلاش همه ما باعث بهبود حال‌شان شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کامران فانی پژوهشگر بیمارستان خانه سالمندان
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آخرین خبر از وضعیت کامران فانی
شایگان مرگ را پیش از مردن تجربه کرده بود
فقط ابلهان متحول نمی‌شوند
هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید، چون...!
هنر ندیدن و ندیدن هنر
فرهنگستان زبان و ادب فارسي، چه اموري در دست دارد؟
اسامی پژوهشگران نمونه کشور اعلام شد
محمود حکیمی درگذشت
سایر اخبار

کامران فانی دوباره بستری شد

معادل فارسی «فلاسک» هم خنده‌دار است؟

فال حافظ برای امروز شما ۱۳ آبان

ايرانِ حاجى زاده‌ها و باقرى‌ها/در موج توفان با رشادت ايستاده

ايرانِ حاجى زاده‌ها و باقرى‌ها/در موج توفان با رشادت ايستاده

گپی با نویسنده «پسر خدا»/«چی کم داشت بیچاره‌هایی مثل ما رو آفرید؟»

گپی با نویسنده «پسر خدا»/«چی کم داشت بیچاره‌هایی مثل ما رو آفرید؟»

غزل جدید از رهبر انقلاب به مناسبت روز دانش‌آموز

داستان کوتاه: حواله خودرو

به جای کاتر، تیزبُر بگویید

فال حافظ برای امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۴

فال حافظ برای امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۴

برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۷ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۷ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۴۷ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cEQ
tabnak.ir/005cEQ