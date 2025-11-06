کامران فانی دوباره بستری شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، کامران فانی مجدداً در بیمارستان بستری شد. برای کسب اطلاع از وضعیت جسمانی وی با فروزنده اربابی تنها عضو ایرانی بنیاد بین‌المللی مولانا که از دوستان خانوادگی اش گفتگو کردیم.

اربابی گفت: متأسفانه حال استاد مساعد نیست. دیشب حدود ساعت ده و نیم شب به عیادت‌شان رفتم. همان‌طور که می‌دانید، چندی پیش پس از ترخیص از بیمارستان، به مرکز سالمندان منتقل شدند. در آنجا به دلیل کهولت سن و سابقه سوءتغذیه، وضعیت عمومی‌شان چندان خوب نبود که در بیمارستان بستری شدند. به نظر من ترخیص ایشان در نوبت اول زودهنگام بود، چون در بیمارستان به وضوح رو به بهبود بودند: صحبت می‌کردند، با کمک پرستار راه می‌رفتند و غذا می‌خوردند. اما پس از ترخیص، شرایط تغییر کرد.

وی افزود: وزن ایشان قبل از بستری اول به شدت کاهش یافته بود و دچار کمبود آب و سوءتغذیه شده بودند. پزشکان هم همین را تأیید کردند. در مرکز سالمندان، هرچند از مراکز درجه یک تهران بود، اما تحرک کم، نشستن و راه رفتن محدود، باعث بروز عفونت ادراری و ریوی شد.

او ادامه داد: من در رفت و آمدهای مکرر - چون یک روز در میان به ایشان سر میزنم- متوجه وخامت حالشان شدم و یکشنبه به مسئولان کتابخانه ملی اعلام کردم که باید فوراً به بیمارستان منتقل شوند، متأسفانه این انتقال با تأخیر انجام شد. نهایتاً روز دوشنبه مجدداً بستری شدند.

اربابی در پاسخ به اینکه آیا اکنون وضعیت‌شان نسبت به روزهای گذشته بهتر شده است، گفت: اندکی بهتر، اما هنوز حال عمومی‌شان مساعد نیست. دیشب دیدم که توان حرکتی ندارند. دیروز صبح برایشان لوله تغذیه از راه بینی گذاشته‌اند. برخی لوازم ضروری هم در اختیارشان قرار نگرفته بود. لوازم ضروری بهداشتی و تغذیه‌ایی توسط بنده تامین و سریعا در اختیار استاد قرار گرفت. البته اساتید و پزشکان در تلاش‌اند، اما من معتقدم باید رسیدگی ویژه‌تری صورت گیرد.

او درباره سابقه آشنایی خود با کامران فانی گفت: آشنایی من با ایشان به حدود چهل سال پیش بازمی‌گردد؛ از طریق مرحوم بیژن جلالی، که از دوستان نزدیک خانوادگی ما بودند. همسرم محمد بردبار و آقای بهاءالدین خرمشاهی هم در همان جمع‌های ادبی حضور داشتند و از همان دوران ارتباط ما با استاد فانی شکل گرفت. به همین سبب، وقتی از وضعیت‌شان مطلع شدم، احساس وظیفه کردم تا پیگیر حال ایشان باشم. استاد فانی بخش مهمی از میراث فرهنگی و ادبی این سرزمین‌اند و سزاوار توجه و مراقبت شایسته هستند.

تنها خواسته من این است که مقامات مسئول، به‌ویژه رئیس‌جمهور محترم، دستور رسیدگی ویژه برای درمان و مراقبت از استاد فانی صادر کنند. ایشان سرمایه فرهنگی کشور هستند و شایسته بهترین مراقبت‌ها. امیدوارم تلاش همه ما باعث بهبود حال‌شان شود.