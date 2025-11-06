طرز تهیه یک غذای پاییزی با نارنگی

نارنگی یکی از میوه های پاییزی است که معمولا در انواع دسرها استفاده می شود اما اینبار می خواهیم از این میوه خوشمزه برای تهیه یک نوع خورشت استفاده کنیم. خورشت مرغ و نارنگی یکی از غذاهای پاییزی است که خیلی ها تا به حال طعم آن را امتحان نکرده اند بنابراین یک گزینه عالی برای شگفت زده کردن مهمانانتان است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین:خورشت مرغ و نارنگی علاوه بر اینکه موجب می شود تا شما طعم متفاوتی از یک نوع غذا را تجربه کنید و خواص مفیدی هم برای سلامتی شما دارد.

نارنگی یکی از میوه هایی است که بهتر است در پاییز به بهانه درست کردن دسر و غذا از آن زیاد استفاده کنید تا بدن در برابر بیماری های شایع این فصل مانند آنفولانزا، سرماخوردگی و کرونا مقاوم شود.

مواد اولیه برای تهیه خورشت مرغ و نارنگی

مرغ ۴ تکه

هویج ۴ عدد

نارنگی ۵ عدد

آب لیمو تازه ۲ قاشق غذاخوری

آرد گندم ۱ قاشق غذاخوری

شکر ۱ قاشق غذاخوری

خلال پوست نارنگی حدود ۱ لیوان

زعفران دم کرده ۲ قاشق غذاخوری

پیاز ۱ عدد

روغن، نمک و فلفل به مقدار لازم

طرز تهیه خورشت مرغ و نارنگی

برای تهیه این غذا حتما سعی کنید از نارنگی های تازه استفاده کنید که پوست شفاف و تازه ای داشته باشد و پلاسیده نباشد. چون پوست های نارنگی را برای این غذا لازم داریم.

نارنگی ها را پوست بگیرید.

پوست داخلی و نازک پرهای نارنگی را هم بگیرید.

پوست های بیرونی را نیز خلال کنید. سفیدی پشت نارنگی را هم بگیرید و برای این کار می توانید سفیدی ها را با رنده بگیرید و پوست ها را خلال کنید. تلخی پوست نارنگی ها را نیز بلانچ کنید.

پوست نارنگی را در آب در حال جوش بریزید و بعد از ۳ دقیقه در آب یخ بریزید و بعد از دو دقیقه دوباره در آب جوش بریزید و این مراحل را ۳ بار تکرار کنید تا تلخی پوست نارنگی گرفته شود. در آب جوش کمی آب لیمو تازه بریزید تا رنگ نارنگی ها بیشتر حفظ شود.

پیازها را نگینی خرد و تفت دهید و کمی نمک اضافه کنید.

هویج ها را رنده ریز کنید و به پیاز اضافه کنید. هویج ها که تفت داده شد کمی آرد اضافه کنید و مجددا تفت دهید. اضافه کردن آرد برای دادن قوام و غلظت به خورشت است. کمی نمک و فلفل سیاه و زردچوبه هم اضافه کنید و تفت دهید.

مرغ ها را با زردچوبه خیلی کم ، نمک و فلفل سیاه مزه دار کنید. بهتر است از ران مرغ های کوچک استفاده کنید. دو طرف مرغ ها را در یک تابه با روغن خیلی کم تفت دهید.

مرغ ها را به پیازداغ اضافه کنید.

حالا نارنگی هایی که پوسته نازک درونی شان را کنده اید به ترکیب بالا اضافه کنید.

حالا کمی آب جوش بریزید، دقت کنید زیاد نباشد تا جایی که روی سطح مرغ ها را بگیرد. اجازه دهید مرغ ها یک و نیم تا دو ساعت با حرارت ملایم بپزد.

پوست های نارنگی را هم در روغن حدود یک دقیقه تفت دهید. به آن کمی شکر و زعفران دم کرده بزنید و ۲۰ دقیقه آخر پخت این خلال ها را به خورشت نارنگی اضافه کنید.

کمی هم زعفران دم کرده و آب لیمو تازه یا آب نارنج به عنوان چاشنی به خورشت نارنگی تان اضافه کنید و غذای شما بعد از ۲۰ دقیقه آماده است و می توانید با برنج کته یا آبکش شده میل کنید. نوش جان.