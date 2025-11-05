\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0634\u06a9 \u0645\u0633\u0627\u0641\u062a\u06cc \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f4\u06f2\u06f0\u06f0 \u0645\u0627\u06cc\u0644 \u0631\u0627 \u0637\u06cc \u0648 \u062f\u0631 \u00ab\u06a9\u0648\u0648\u0627\u062c\u0627\u0644\u06cc\u0646\u00bb \u062f\u0631 \u062c\u0632\u0627\u06cc\u0631 \u0645\u0627\u0631\u0634\u0627\u0644 \u0641\u0631\u0648\u062f \u0622\u0645\u062f.\n\u0627\u0631\u062a\u0634 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0628\u0627 \u0646\u0627\u0645 \u00abGT-254\u00bb \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc\u060c \u0642\u0627\u0628\u0644\u06cc\u062a \u0627\u0637\u0645\u06cc\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0642\u062a \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc \u0632\u0631\u0627\u062f\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0633\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f.