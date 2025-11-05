میلی صفحه خبر لوگو بالا
غوغای امروز کوچک‌زاده در مجلس!

مهدی کوچک‌زاده گفت: آقای حاجی‌بابایی هر جور که می خواهد مجلس را اداره می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۸۴۲۴
| |
2158 بازدید
|
۱۱
به گزارش تابناک؛ مهدی کوچک‌زاده در صحن علنی مجلس گفت: آقای حاجی‌بابایی هر جور که می خواهد مجلس را اداره می‌کند.

 حاجی‌بابایی هم در پاسخ به این نماینده: اگر تا ظهر هم اینجا داد بزنی من عصبانی نمی‌شوم.

کوچک زاده مجلس شورای اسلامی حاجی بابایی درگیری دعوا جنجال مهدی کوچک زاده نماینده مجلس تشنج در مجلس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
2
31
پاسخ
فقط به چهره ها نگاه کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
شرمندگی ، پوزخند، غضب و نفرت در چهره آنهای که در تصویر مشخص هستند کاملا مشهود است . به نظرم این عکس را به خود کوچک نشان دهید شاید کمی به رفتار خود را اصلاح کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
2
20
پاسخ
نماینده من که نیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
37
7
پاسخ
کوچک زاده ، انسانی شریف و دلسوز واقعی مردم است. برای همین مورد هجمه اصلاح طلب ها قرار گرفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
درود به شرفش جلوی الیگارشی و فساد رو میگیره حداقل تلاشش رو میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
4
32
پاسخ
تمام بدبختی و گرفتاری مردم و مملکت زیر سر امثال این آقا است که خود را هم صاحب مملکت میدانند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
تمام بدبختی زیر سر حسن‌روحانیه و دوستانشه که دلارو ۱۰ برابر کردن و کشو یک عمر ستشون بود
سهیل امیری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
1
10
پاسخ
از پول این مردم ، مجلس بر پا می شود که شاهد این رفتارها باشیم
این مجلس است
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
1
3
پاسخ
اونوقت اینا مجلس تایوان رو مسخره میکنن که اغلب اوقات متشنج است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
1
5
پاسخ
کوچک که هست انهم در مجلس 5 درصدی.
تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
2
پاسخ
ميخاد خودشو مطرح كنه
