\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u0647\u062f\u06cc \u06a9\u0648\u0686\u06a9\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0635\u062d\u0646 \u0639\u0644\u0646\u06cc\u00a0\u0645\u062c\u0644\u0633 \u06af\u0641\u062a: \u0622\u0642\u0627\u06cc \u062d\u0627\u062c\u06cc\u200c\u0628\u0627\u0628\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0631 \u062c\u0648\u0631 \u06a9\u0647 \u0645\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0631\u0627 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\u062d\u0627\u062c\u06cc\u200c\u0628\u0627\u0628\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0645 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647: \u0627\u06af\u0631 \u062a\u0627 \u0638\u0647\u0631 \u0647\u0645 \u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u062f\u0627\u062f \u0628\u0632\u0646\u06cc \u0645\u0646 \u0639\u0635\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0645.