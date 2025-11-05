میلی صفحه خبر لوگو بالا
دستور صریح عراقچی برای میز مذاکره

عراقچی وزیر امور خارجه کشور گفت: اگر احیانا مذاکره‌ای بخواهد شکل بگیرد فقط هسته‌ای خواهد بود نه موضوعات منطقه‌ای و موشکی.
دستور صریح عراقچی برای میز مذاکره

به گزارش تابناک؛ عراقچی گفت: بحث موشکی ، بحث منطقه‌ای و... همیشه مطرح بوده. موضع ما هم همیشه روشن بوده، اگر احیاناً مذاکره بخواهد شکل بگیرد فقط بحث هسته‌ای خواهد بود.

عباس عراقچی مذاکرات ایران آمریکا سیاست خارجی مذاکرات هسته ای
