ادعای باورنکردنی شریعتمداری درباره کشف حجاب!!

منظور از برخورد با پدیده خانمان‌برانداز کشف‌حجاب، برخوردهای سخت و به‌اصطلاح بگیر و ببند نیست.
ادعای باورنکردنی شریعتمداری درباره کشف حجاب!!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمداری نوشت: منظور از برخورد با پدیده خانمان‌برانداز کشف‌حجاب، برخوردهای سخت و به‌اصطلاح بگیر و ببند نیست؛ چرا که اکثریت نزدیک به تمام زنان و دختران کشف حجاب‌کننده، پاره‌های تن همین مردم و خواهران و دختران ما هستند که به قول حکیمانه حضرت آقا «‌خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل ‌گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند». از این روی نجات آنان از این پدیده عفت‌سوز و خانواده‌برانداز وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی مسئولان نظام است و صدالبته عوامل مزدور دشمن حساب جداگانه‌ای دارند.

 مدت‌هاست، این ترجیع‌بند شنیده می‌شود که مقابله با کشف حجاب نیاز به کار فرهنگی دارد و انتظار آن است که روشنگری درباره آثار زیانبار و خسارت‌آفرین پدیده کشف حجاب، تضاد و تقابل آن با زندگی عفیفانه دینی و ملی و افشای پشت صحنه این پدیده از جمله کارهای فرهنگی باشد که باید بی‌وقفه و با دقت و برنامه‌ریزی عالمانه و دلسوزانه صورت پذیرد. و اما متاسفانه، برخلاف تاکیدهای پی‌درپی بر ضرورت کار فرهنگی، نشانه‌ای از کار فرهنگی جدی هم دیده نمی‌شود و بیم آن می‌رود که مبادا خدای نخواسته، برخی از تاکیدها بر کار فرهنگی نیز بهانه‌ای برای بی‌عملی در این زمینه باشد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
1
32
پاسخ
زیست عفیفانه چیه که مدام به دنبال تحمیل حجاب می آورید ؟
کی گفته تمام زنان محجبه عفیف هستند و تمام زنان بی حجاب بی عفت هستند ؟
همه می دونن عفت ربط خاصی به نوع پوشش نداره
عفت ربطی به جنسیت نداره
مرد هم می تونه بی عفت باشه
پاسخ ها
صمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
کاری با استثناها ندارم اما خودت قضاوت کن کسانیکه برهنه میشن درسواحل دریا یاتوکنسرتها چه توایران چه خارج از ایران بااونیکه اهله نمازه اهل زیارت اهل دینه کدوم عفیفتر هستن؟کدومشون روبیشتر درزندانه در کمپ های اعتیاد کدومشون رو در تیمارستانها میبینی؟بااونیکه ادا واصول درمیاره کاری ندارم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
احسنت بر درک و فهم شما صد هزار البته. عفاف هیچ ربطی به حجاب ندارد حجاب فقط فقط پوشش هست اما عفاف برخورد کلامی و فیزیکی و حیا و نجابت هست که صد هزار مرتبه از حجاب بالاتر هست اگر عفیف باشی چشم رو به روی همه ی زشتی ها می بندی
ناشناس
| Germany |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
شما باید نسبت رو هم در نظر بگیرید. این مواردی که میگین در سطح جامعه 1 به 100 اگه باشه تو تیمارستان و زندان هم باید 1 به 100 دنبالشون بگردی.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
اختلال روان که نیاز به تیمارستان پیدا کنه چه ربطی به عفت و پوشش داره ؟
همسایه ما محجبه و اهل جلسه قران و .. بود ولی در یک تصادف فجیع پسر و همسرش را همزمان از دست داد و مدام در راه و نیمراه تیمارستان و بیمارستان و آسایشگاه است
بنده خدا
سر جدتون بدون اطلاع نظر ندهید
هر کس تیمارستان می ره آدم بدی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
17
پاسخ
ااقای شریعتمداری کار فرهنگی بعهده کسانی است که کار اصلی شون را ول کردند چسبیدند به کارهای دیگه !!!! ول کن هم نیستند درباره همه چیز هم اظهار نظر می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
12
پاسخ
آقای همه چیز دان عفت نتیجه حجاب نیست وبی عفتی زاییده بی حجابی نیست اگرامثال شما دست از سر فرهنگ وتربیت مردم بردارند همه امور بخوبی اصلاح میشود همینطور انتخاب پوشش که امری شخصی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
2
پاسخ
خوبه این دفعه نگفت تنگه هرمزراببندیم حجاب درست میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
1
پاسخ
آقای شریعممداری چرا حجاب و عفاف رو جمع می بندی برادر فرهیخته. تا حالا نشنیدم که شخص شما یک جمله تذکر و هشدار و جبهه گیری در مورد فرزندان بی بندوبار بعضی مسیولین اظهار و نظر کنند کجای قرآن خداوند فرموده. حجاب و عفاف برای مردم عادی است بهتر نیست برای توجه کردن جوانان ایران زمین. اتاق عفاف و حجاب و حجاب آن و گشت ارشاد رو از فرزندان بی درد مسولیت شروع کنید. دست بردارید از این همه دو دستگی
