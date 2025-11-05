به گزارش تابناک، آمریکاییها به طور متوسط روزانه حدود ۲۷۰ کالری قند اضافی مصرف میکنند. این مقدار حدود ۱۷ قاشق چایخوری در روز و بیشتر از با حد مجاز توصیه شده یعنی حدود ۱۲ قاشق چایخوری در روز یا ۲۰۰ کالری است.
به گفته متخصصان، خوردن گاه به گاه شیرینی یا کلوچه میتواند با افزایش سریع سطح قند خون به شما انرژی سریع (یا قند بالا) بدهد.
پس از آن وقتی سطح قند خون شما با جذب قند توسط سلولهایتان کاهش مییابد، ممکن است احساس اضطراب و نگرانی کنید که به آن «افت ناگهانی قند» هم میگویند.
اما اگر بیش از حد سراغ ظرف شیرینی و آبنبات بروید، قند، تأثیری فراتر از «افت خلق» و خستگی بعدازظهر بر وضعیت روانیتان میگذارد. به گفته متخصصان، مطالعات زیادی تایید میکنند که مصرف زیاد قند و شکر با خطر بیشتر افسردگی در بزرگسالان مرتبط است.