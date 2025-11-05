میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

اختلاف بر سر «تابعیت» در مجلس/ تابعیت حذف می شود یا هدایت؟

دبیر کمیسیون بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در خصوص بررسی این لایحه گفت: کلمه تابعیت یکی از پرچالش ترین محور جلسه بررسی این لایحه بود و اختلاف نظر درباره گنجاندن یا حذف این واژه از ماده 3 تصمیم گیری را به جلسه بعدی کشاند.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۹۲
| |
1649 بازدید
|
۳

اختلاف بر سر «تابعیت» در کمیسیون بررسی لایحه مهاجرت/ تابعیت حذف می شود یا هدایت؟

محمد بیات؛ دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با آخرین جلسه این کمیسیون در خصوص لایحه مذکور، اظهار کرد: 150 جلسه در مرکز پژوهش ها در خصوص لایحه سازمان ملی مهاجرت تشکیل شده است و در 80 جلسه آن نیز کارشناسان مرکز پژوهش ها حضور پیدا کرده است. در کارگروه 57 ماده قانونی به 53 ماده قانونی تقلیل پیدا کرد و اکنون در صحن کمیسیون، 53 ماده قانونی بررسی می شود.

وی افزود: در جلسه اول بررسی این لایحه که هفته گذشته برگزار شد کار بررسی 15 تعاریف و مفاهیم ماده یک را انجام دادیم و این هفته نیز بررسی مواد را تا ماده 3 به اتمام رساندیم.

دبیر کمیسیون بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با بیان اینکه آنچه که در جلسه چالشی بود به موضوع تابعیت ارتباط داشت، افزود: یکی از تبصره های ذیل ماده 3، مربوط به موضوع تابعیت بود که برخی از همکاران اعتقاد داشتند که کلمه تابعیت باید حذف شود چون جزو قوانین مدنی است و نباید  در لایحه سازمان ملی مهاجرت بررسی شود. یک عده هم اعتقاد داشتند که کلمه تابعیت باید به شکل هدفمند و هدایت شده در لایحه باشد که تصمیم گیری در ارتباط با این مورد از ماده قانونی به جلسه آتی موکول شد.

بیات اضافه کرد: در جلسات بعدی در خصوص این مورد از ماده قانونی بیشتر بررسی صورت می گیرد.

دبیر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در بخش دیگری از سخنانش در خصوص مهمترین پرونده های مورد بررسی در این هیئت اظهار کرد: مواردی که به دوره های قبلی مجلس اختصاص داشت در دستور کار این هیئت قرار ندارد و مواردی که به مجلس دوازدهم مرتبط است بررسی می شود.

وی گفت: بیشتر مواردی که در این هیئت بررسی می شود مربوط به نطق نمایندگان است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان ملی مهاجرت بیات مجلس دولت اتباع افغانستان
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ازدواج با اتباع غیرایرانی قانونی می شود
بررسی جزئیات لایحه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک / ۱۵ تعریف تصویب شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
حامد
|
United States of America
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
3
12
پاسخ
اصلا معنی ندارد به خارجی تابعیت داده شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
نژاد پرست # خدا و انسانیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
1
12
پاسخ
ما مجاز و غیر مجاز نداریم.
همه افغانها غیر مجاز محسوب میشن
هیچ منفعتی بجز اشغال کردن شغلهای پایین کشور که خوده ایرانیهای رده پایین به این شغلها نیاز واجب دارند و استفاده از یارانه پنهان سوخت و نان و آب و انرژی و ناامن کردن جامعه ، کار دیگه ای نکردن
کمبود نیروی کار در ایران با وجود نرخ بالای بیکاری، به دلیل دستمزدهای پایین و بیگاری است که در صنایع ایران رایج است
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
حضور اتباع غیرمجاز در میان پاکبانان
اهداف سفر قریب الوقوع «محمد بن سلمان» به آمریکا؛ چراغ سبز پنتاگون به معامله اف-۳۵ با عربستان
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!
دولت: هزینه واقعی هر لیتر بنزین ۳۴ هزار تومان است!
توضیح کاظمی درباره توزیع شیر مدارس
شاکی پژمان جمشیدی: از حقّ خودم دفاع می‌کنم
تصویری از سحر دولتشاهی بازیگر سینما در تئاتر الیورتویست
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
لیست سیاه آمریکا برای مغزهای مالی کره شمالی
آمار دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی ساکن ترکیه اعلام شد
غوغای امروز کوچک‌زاده در مجلس!
افت ۲۱ هزار واحدی شاخص بورس
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
پژمان جمشیدی در آستانه بازگشت به ایران
دستور صریح عراقچی برای میز مذاکره
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۶ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۵ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005c9M
tabnak.ir/005c9M