شهادت ۲۵ نفر از ناظران انتخاباتی در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در شب شهادت حضرت صدیقه کبری (س)، به منزل شهیدهای رفت که از نسل سادات و همنام حضرت زهرا (س) بود. این شهیده در جریان جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و نامش در فهرست بانوان شهید ایران زمین قرار گرفت.
در این دیدار هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، ضمن ابلاغ سلام دبیر و سایر اعضای شورای نگهبان به همسر و فرزندان این شهیده، بیان کرد: امروز خدمت رسیدیم تا از تلاشهای ۲۵ ساله این بانوی شهید در همکاری با شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخاباتها قدردانی کنیم. در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، ۲۵ نفر از ناظران انتخاباتی به شهادت رسیدند.
طحاننظیف با اشاره به جایگاه ناظران انتخاباتی، اظهار کرد: ناظران انتخاباتی از اقشار مختلف مردم هستند که بسیاری از آنها در سازمانها و نهادهای مختلف مشغول به کار هستند و در طول سال و به خصوص در روز برگزاری انتخابات با شورای نگهبان همکاری دارند. اگر ماموریت نظارت بر برگزاری انتخابات و صیانت از آرای مردم به خوبی انجام میگیرد، با اتکا به شبکه مردمی ناظران است که بدون هیچگونه چشم داشتی فعالیت دارند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تعداد اعضای شبکه نظارت بر انتخابات حدود ۳۰۰ هزار نفر است، خاطرنشان کرد: خانم شهید میرشفیعیان یکی از اعضای فعال و موثر این شبکه بود که همکاری ایشان از انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی شروع شد و تا همین اواخر ادامه داشت. افتخار میکنیم که این بانوی شهید عضو شبکه ناظران انتخاباتی بود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به دیدارهایی که با خانوادههای شهدای ناظر و شاخص داشته است، بیان کرد: حقیقتاً این دیدارها برای ما درسآموز است. ما در این دیدارها نکات ارزنده بسیاری میآموزیم. اگر امروز میبینیم که مردم کشور ما متحد و منسجم هستند به برکت مجاهدتها و جانفشانی های شهداست. بدون شک مردم بزرگ ایران اسلامی به پشتوانه این شهدای سرافراز توانستند معادلات دشمنان را برهم بزنند و صحنه را به نفع ایران اسلامی تغییر بدهند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه آسیبهایی متحمل شدیم، بیان کرد: زن و کودک و پیر و جوان به شهادت رسیدند و خانوادههای بسیاری داغدار شدند، اما ما معتقدیم که خون شهدا جریانساز است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه خطاب به فرزندان دانشآموز این شهید توصیه آیتالله جنتی را بیان کرد که خداوند از ما خواسته در چنین مواقعی صبر داشته باشیم و بدون شک صبر در مصیبتها، کمککننده و دستگیر خواهد بود.
وی در پایان بیان کرد: کسی که به شهادت میرسد، از دست نمیرود بلکه به دست میآید. قطعاً خانم میرشفیعیان جاودانه شدند. شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنایتهای صهیونیستها را برای همگان آشکار و شعارها و ادعاهای غربیها در خصوص حقوق بشر و آزادی و عدم کارآیی آن ادعاها را برملا کردند؛ خون شهدا پرده از ریاکاری غرب برداشت. آنها در سمت درست تاریخ ایستادند و نامشان در صفحات تاریخ به عنوان قهرمانان مبارزه با ظلم و باطل ثبت شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در هفتههای گذشته با خانوادههای شهدای ناظر محمدرضا زندی، محمد چناری، حسین معینی و حسن شجاعی و شهیده ناظر حانیه نادری دیدار و گفتوگو داشته است.