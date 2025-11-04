میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار روسیه: فشار بر ایران دیگر کارساز نیست

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت که روش غرب در باج‌گیری و دادن ضرب‌الاجل‌های مختلف، درمورد ایران جواب نمی‌دهد.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۳۹
| |
1353 بازدید

هشدار روسیه: فشار بر ایران دیگر کارساز نیست

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «میخائیل اولیانوف» نماینده فدراسیون روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین و عضو هیأت روسی در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران، روز سه‌شنبه از توسل کشور‌های عضو «برنامه جامع اقدام مشترک» به باج‌گیری و ضرب‌الاجل علیه جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. اولیانوف در مصاحبه با شبکه «ریانووستی» گفت که روش غرب در باج‌گیری و دادن ضرب‌الاجل‌های مختلف، درمورد ایران جواب نمی‌دهد. وی در این‌باره توضیح داد که حل اختلافات بر سر مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق گفتگویی با احترام متقابل امکان‌پذیر است. ریانووستی به نقل از این دیپلمات روس گزارش داد: «ما از نزدیک رویکرد‌های فعلی طرف‌های غربی در قبال توافق هسته‌ای را زیر نظر داریم. به نظر می‌رسد که تا به امروز، آنها درک روشنی از چگونگی ساختاربندی تعاملات آینده با ایران درمورد مسائل عدم اشاعه ندارند. اولیانوف در ادامه یادآوری کرد: «از تمام نشانه‌ها مشخص است که آنها هنوز تمایل دارند به باج‌گیری و ضرب‌الاجل دادن تکیه کنند. چنین روش‌هایی درمورد ایران جواب نمی‌دهد». بر این اساس، وی همچنین افزود: «حل تناقضات بر سر پرونده هسته‌ای ایران تنها از طریق گفتگوی محترمانه متقابل و مبتنی بر بررسی کافی تعهدات و حقوق تهران تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای امکان‌پذیر است».

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
باج گیری روسیه اولیانوف وین مسئله هسته ای توافق هسته‌ای
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی: آماده مذاکره از موضع برابر هستیم
واکنش محتاطانه روسیه به درخواست نظامی مادورو
حملات شدید کواکبیان به حامیان روسیه در ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۷ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۹۶ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۷ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۴۹ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c8V
tabnak.ir/005c8V