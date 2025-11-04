En
دادگاه محاکمۀ ترامپ و نتانیاهو در مراسم ۱۳ آبان

دادگاه محاکمۀ ترامپ و نتانیاهو در مراسم ۱۳ آبان
کد خبر: ۱۳۳۸۱۹۵
دادگاه محاکمۀ ترامپ و نتانیاهو در مراسم ۱۳ آبان

به گزارش تابناک؛ در مراسم ۱۳ آبان، دادگاه محاکمۀ ترامپ و نتانیاهو به عنوان نمادی از چالش‌های بین‌المللی و تنش‌های سیاسی برگزار شد. این رویداد با حضور مقامات و تحلیلگران سیاسی، به بررسی اقدامات و سیاست‌های دو شخصیت برجسته جهانی پرداخت.  

محاکمه ترامپ نتانیاهو سیزده آبان 13 آبان
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
