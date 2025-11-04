دادگاه محاکمۀ ترامپ و نتانیاهو در مراسم ۱۳ آبان

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646\u060c \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062d\u0627\u06a9\u0645\u06c0 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0648 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0645\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0686\u0627\u0644\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0646\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0648 \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u0648 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0648 \u0634\u062e\u0635\u06cc\u062a \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a.\u00a0\u00a0\n