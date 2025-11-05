با معرفی نسل جدید BMW X2 sDrive 25i M Sport، مرز میان شاسی‌بلندهای شهری و کوپه‌های اسپرت بار دیگر جابه‌جا شده است. اما درحالی‌که این کراس‌اوور جمع‌وجور با ترکیب طراحی تهاجمی و موتور توربوشارژ خود بازارهای جهانی را هدف گرفته، در ایران هنوز سرنوشت ورود آن میان قوانین پیچیده و سیاست‌های مبهم واردات، نامشخص مانده است.

به گزارش تابناک، وقتی نام BMW می‌آید، ناخودآگاه ذهن به سمت کیفیت، اصالت و دقت مهندسی آلمانی می‌رود البته کخ من هنوز هم بی قید و شرط عاشق بنز هستم ! اما حالا با معرفی مدل X2 sDrive 25i M Sport، این خودروساز مسیر متفاوتی را دنبال کرده است؛ کراس‌اووری جمع‌وجور با ظاهر شبه‌کوپه که ترکیبی از اسپرت‌بودن و لوکس‌گرایی است. خودرویی که در بازار جهانی به عنوان یکی از شاخه‌های جوان‌تر خانواده X شناخته می‌شود، اما در ایران وضعیت ورود و عرضه‌اش هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

چهره‌ای مدرن با روحی اسپرت

موتور توربو، گیربکس دقیق و فرمان تیز در قامت یک کراس‌اوور شهری

به گزارش تابناک؛در نسخه‌ی sDrive 25i M Sport، ب‌ام‌و از یک موتور دو لیتری توربوشارژ چهار سیلندر استفاده کرده که حدود ۲۰۴ اسب بخار قدرت و ۲۸۰ تا ۳۰۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند. نیروی این پیشرانه از طریق یک گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک (در برخی بازارها ۷ سرعته دوکلاچه) به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود و شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را در حدود ۷.۷ ثانیه ثبت می‌کند. مصرف سوخت ترکیبی آن هم نزدیک به ۶ تا ۷ لیتر در هر صد کیلومتر است؛ عددی قابل قبول برای خودرویی از این کلاس.

طراحی بیرونی X2 با خطوط تیز، چراغ‌های زاویه‌دار و سقف شیب‌دار حالتی شبه‌کوپه دارد که در کنار پکیج M Sport، چرخ‌های ۱۹ اینچی و سپرهای اسپرت، ظاهر جسورانه‌ای به آن داده است. کابین نیز با متریال مرغوب، صفحه نمایش دیجیتال، فرمان اسپرت و صندلی‌های ارگونومیک طراحی شده تا حس رانندگی یک BMW واقعی را منتقل کند؛ حتی اگر کوچک‌ترین عضو خانواده X باشد.

ورود مبهم، آینده نامشخص

پرشیا خودرو و سایه‌ای از گذشته‌ی نوریانی‌ها

نوریانی‌ها بیش از ۷۰ سال با BMW همکاری داشتند و تجربه، ارتباط و شناخت فنی بالایی از محصولات این برند داشتند. اما از زمانی که پرشیا خودرو جای آن مؤسسه را گرفت، خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی ب‌ام‌و در ایران دچار افت شد و بسیاری از علاقه‌مندان این برند از خرید محصولات جدید صرف‌نظر کردند. حالا هم که X2 وارد شده آنهم از طریق سامانه جانبازی ، خریداران نگرانند که مبادا مثل تجربه‌های گذشته، با مشکلات قطعه، گارانتی و نبود پشتیبانی روبه‌رو شوند.

بازار ایران؛ زمین لغزنده برای برندهای لوکس

قیمت بالا، خدمات مبهم و قانون‌گذاری پیچیده

قوانین واردات خودرو در ایران پیچیده و متغیرند. تعرفه‌های گمرکی بالا، محدودیت در حجم موتور، نبود ثبات در نرخ ارز و نبود نمایندگی‌های گسترده، باعث شده برندهایی مثل BMW محتاط‌تر از همیشه عمل کنند. از سوی دیگر، هزینه نگهداری و قطعات این خودروها در بازار ایران بسیار سنگین است و ارزش فروش مجدد آن‌ها هم تضمینی ندارد.

X2 که به صورت محدود هم وارد ایران شده ، احتمالاً با قیمتی فراتر از توان خرید بسیاری از علاقه‌مندان عرضه خواهد شد. در عوض، بازار خودروهای چینی تر ، بله! چینی تر چون این خودرو هم مونتاژ چین است! بازار خودروهایی مثل چری تیگو ۸ پرو، فونیکس FX و نیو T90 به‌سرعت در حال رشد است و عملاً جای خالی محصولات آلمانی را در سطوح پایین‌تر پر کرده‌اند.