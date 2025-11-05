میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بررسی خودرو

بی‌ام‌و X2؛ اسپرت‌کوپه‌ای که به جای مونیخ از شنیانگ بی‌صدا به ایران رسید

با معرفی نسل جدید BMW X2 sDrive 25i M Sport، مرز میان شاسی‌بلندهای شهری و کوپه‌های اسپرت بار دیگر جابه‌جا شده است. اما درحالی‌که این کراس‌اوور جمع‌وجور با ترکیب طراحی تهاجمی و موتور توربوشارژ خود بازارهای جهانی را هدف گرفته، در ایران هنوز سرنوشت ورود آن میان قوانین پیچیده و سیاست‌های مبهم واردات، نامشخص مانده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۹۲
| |
4 بازدید

بی‌ام‌و X2؛ اسپرت‌کوپه‌ای که به جای مونیخ از شنیانگ بی‌صدا به ایران رسید

به گزارش تابناک، وقتی نام BMW می‌آید، ناخودآگاه ذهن به سمت کیفیت، اصالت و دقت مهندسی آلمانی می‌رود البته کخ من هنوز هم بی قید و شرط عاشق بنز هستم ! اما حالا با معرفی مدل X2 sDrive 25i M Sport، این خودروساز مسیر متفاوتی را دنبال کرده است؛ کراس‌اووری جمع‌وجور با ظاهر شبه‌کوپه که ترکیبی از اسپرت‌بودن و لوکس‌گرایی است. خودرویی که در بازار جهانی به عنوان یکی از شاخه‌های جوان‌تر خانواده X شناخته می‌شود، اما در ایران وضعیت ورود و عرضه‌اش هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

آلبوم عکس

چهره‌ای مدرن با روحی اسپرت

موتور توربو، گیربکس دقیق و فرمان تیز در قامت یک کراس‌اوور شهری

به گزارش تابناک؛در نسخه‌ی sDrive 25i M Sport، ب‌ام‌و از یک موتور دو لیتری توربوشارژ چهار سیلندر استفاده کرده که حدود ۲۰۴ اسب بخار قدرت و ۲۸۰ تا ۳۰۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند. نیروی این پیشرانه از طریق یک گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک (در برخی بازارها ۷ سرعته دوکلاچه) به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود و شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را در حدود ۷.۷ ثانیه ثبت می‌کند. مصرف سوخت ترکیبی آن هم نزدیک به ۶ تا ۷ لیتر در هر صد کیلومتر است؛ عددی قابل قبول برای خودرویی از این کلاس.

طراحی بیرونی X2 با خطوط تیز، چراغ‌های زاویه‌دار و سقف شیب‌دار حالتی شبه‌کوپه دارد که در کنار پکیج M Sport، چرخ‌های ۱۹ اینچی و سپرهای اسپرت، ظاهر جسورانه‌ای به آن داده است. کابین نیز با متریال مرغوب، صفحه نمایش دیجیتال، فرمان اسپرت و صندلی‌های ارگونومیک طراحی شده تا حس رانندگی یک BMW واقعی را منتقل کند؛ حتی اگر کوچک‌ترین عضو خانواده X باشد.

ورود مبهم، آینده نامشخص

پرشیا خودرو و سایه‌ای از گذشته‌ی نوریانی‌ها

نوریانی‌ها بیش از ۷۰ سال با BMW همکاری داشتند و تجربه، ارتباط و شناخت فنی بالایی از محصولات این برند داشتند. اما از زمانی که پرشیا خودرو جای آن مؤسسه را گرفت، خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی ب‌ام‌و در ایران دچار افت شد و بسیاری از علاقه‌مندان این برند از خرید محصولات جدید صرف‌نظر کردند. حالا هم که  X2 وارد شده آنهم از طریق سامانه جانبازی ، خریداران نگرانند که مبادا مثل تجربه‌های گذشته، با مشکلات قطعه، گارانتی و نبود پشتیبانی روبه‌رو شوند.

 

بازار ایران؛ زمین لغزنده برای برندهای لوکس

قیمت بالا، خدمات مبهم و قانون‌گذاری پیچیده

قوانین واردات خودرو در ایران پیچیده و متغیرند. تعرفه‌های گمرکی بالا، محدودیت در حجم موتور، نبود ثبات در نرخ ارز و نبود نمایندگی‌های گسترده، باعث شده برندهایی مثل BMW محتاط‌تر از همیشه عمل کنند. از سوی دیگر، هزینه نگهداری و قطعات این خودروها در بازار ایران بسیار سنگین است و ارزش فروش مجدد آن‌ها هم تضمینی ندارد.

 X2 که به صورت محدود هم وارد ایران شده ، احتمالاً با قیمتی فراتر از توان خرید بسیاری از علاقه‌مندان عرضه خواهد شد. در عوض، بازار خودروهای چینی تر ، بله! چینی تر چون این خودرو هم مونتاژ چین است!  بازار خودروهایی مثل چری تیگو ۸ پرو، فونیکس FX و نیو T90 به‌سرعت در حال رشد است و عملاً جای خالی محصولات آلمانی را در سطوح پایین‌تر پر کرده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بی ام و ایکس2 بی ام و ایکس2 خودرو آلمانی واردات خودرو ماشین ماشین کلیک
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بی ام و ، از غرّش شش‌سیلندرها تا سکوت برقی‌ها؛ بی‌ام‌و هنوز جوان مانده، حتی اگر ما پیر شده باشیم
قیمت باورنکردنی خودرو: فولکس ۹۴۰ میلیونی!
ظاهر لوکس، باطن چینی؛ واقعیت فنی لاماری ایما در ایران
تویوتا RAV4؛ SUV آرام، بالغ و بی‌ادعا که هنوز فرمان کلاس خودش را در دست دارد
سوزوکی گرند ویتارا جدید؛ بازگشت یک نام آشنا با چهره‌ای متفاوت
ظاهر فریبنده، قلب اقتصادی؛ نگاهی واقع‌بینانه به تیگارد X35 ساخت بایک
فولکس‌واگن تایرون؛ کراس‌اوور تازه‌وارد آلمانی ـ چینی در راه ایران
واشر سرسیلندر می‌سوزد، موتور داغ می‌کند و راننده بی‌خبر
وقتی تویوتا اصالتش را در چین جا گذاشت؛ نگاهی فنی به لوین ساخت چین
مزدا EZ-۶؛ ژاپنی آرام با روح چینی
سنچوری؛ لوکسی که با احترام ساخته می‌شود
پایان عمر مرسدس بنز EQB؛ قربانی گذار اشتوتگارتی‌ها به برقی‌سازی واقعی/بنز تولید پکن به آخر راه رسید
قدرت در ظاهر، جسارت در مسیر؛ نگاهی فنی و بی‌تعصب به تانک 300
نیسان پت‌فایندر؛ بازگشت یک نام قدیمی به بازاری که هنوز تشنه است
تحلیل و بررسی کیا K۸؛ کورسوی امید در بازار اشباع‌شده از چینی‌ها؟
حذف عجیب چهار مدل «بی ام و» وارداتی از سامانه یکپارچه/ خودروهای آلمانی برای جانبازان بود؟
خودروهایی که برندهای خود را از ورشکستگی نجات دادند؛ از پژو ۲۰۵ تا مرسدس EQS
تویوتا کرولا کراس؛ تقاطع سنت و نیاز بازار
داتسون؛ از رؤیای مردمی نیسان تا خاموشی دوباره یک افسانه ژاپنی
رویای ماشین های خودران به واقعیت نزدیک تر می‌شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
نشست اضطراری نتانیاهو درباره ایران و حزب‌الله
دور زدن کنکور برای پزشک‌شدن
اعلام رسمی محل 400 کیلوگرم اورانیوم 60 درصد ایران
افشای دلیل عدم حمله اسرائیل به ایران در این چهار ماه توسط معاون ارتش اسرائیل
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!
قاسم ۱۳ ساله جنگ ایران که مجوز میدان را از رهبر انقلاب گرفت
ضرب‌الاجل ۲ ماهه برای بابک زنجانی اعلام شد
عملیات نظامی احتمالی آمریکا علیه ایران؟؛ واکنش ایران به هشدار واشنگتن
پخش مستقیم بازی استقلال به خاطر یاسر آسانی
آیا رابطه ایران و آمریکا تا ابد قطع خواهد بود؟ /اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف ذاتی است
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۶۶ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005c7k
tabnak.ir/005c7k