\u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0647\u06cc\u0648\u0645 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0646\u062e\u0633\u062a\u200c\u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u0631\u0634\u062f \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0631\u060c \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u060c \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u06a9\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0633\u062a\u060c \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639\u0627\u062a \u0645\u0631\u062a\u0628\u0637 \u0628\u0627 \u062d\u0632\u0628\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u060c \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u0648\u0627\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.