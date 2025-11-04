En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نشست اضطراری نتانیاهو درباره ایران و حزب‌الله

رسانه‌های صهیونیستی از نشست نخست‌وزیر این رژیم با مقامات ارشد امنیتی درباره ایران، حزب الله و غزه خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۸۹
| |
3 بازدید
نشست اضطراری نتانیاهو درباره ایران و حزب‌الله

اسرائیل هیوم گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه با مقامات ارشد امنیتی دیدار خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس این گزارش، دستور کار این نشست، موضوعات مرتبط با حزب‌الله، ایران و نوار غزه خواهد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو ایران رژیم صهیونیستی اسرائیل نشست اضطراری غزه
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روزنامه اسرائیلی: چشم‌ها به سمت ایران است/بحران گسترده تجاری در بندر حیفا/ هدف قرار گرفتن یک کشتی اسرائیل در نزدیکی سواحل امارات
تل‌آویو: ایران در حال تدارک جبهه دیگری برای حمله است
لاپید: ۵ روز است منتظریم ما را بمباران کنند!
تازه‌ترین ادعای نتانیاهو درباره توافق هسته ای ایران
شمخانی: نتانیاهو توصیه بایدن را جدی بگیرد
افشاگری نتانیاهو، موساد را غافلگیر کرد
«نتانیاهو» غرب را به مبارزه علیه ایران فراخواند
کابینه امنیتی اسرائیل در تل آویو تشکیل جلسه می‌دهد
پیامدهای تصویب جنجالی اصلاحات قضایی
ادعای نتانیاهو در خصوص تهدید شدن به قتل
تظاهرات علیه نتانیاهو در سرزمین های اشغالی
نتانیاهو 140 میلیارد دلار خرج جنگ کرد
نتانیاهو در میان رهبران جهان اعتباری ندارد
شکست کابینه‌ ئتلافی رژیم اسرائیل و برگزاری انتخابات
برگزاری تظاهرات علیه نتانیاهو در ۱۸ شهر جهان
جشن شکست نتانیاهو
تلاش نتانیاهو برای ارعاب مقامات نظامی رژیم اسرائیل
محاکمه نتانیاهو به جریان افتاد
نتانیاهو: با 6 کشور عربی روابط مخفیانه داریم
جدیدترین موضع گیری خصمانه نتانیاهو علیه ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۷ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۲ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۳ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۲ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۶۲ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۱ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۶ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005c7h
tabnak.ir/005c7h