۱۳/آبان/۱۴۰۴
Tuesday 04 November 2025
۱۲:۰۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
سیاسی
»
امنیتی و دفاعی
بازدید
1756
1756
بازدید
پ
ترامپ با لباس نظامی در راهپیمایی سیزده آبان
کد خبر:
۱۳۳۸۱۷۹
تاریخ انتشار:
۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰
04 November 2025
کد خبر:
۱۳۳۸۱۷۹
|
۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰
04 November 2025
|
1756
بازدید
1756
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ
راهپیمایی
13 آبان
لانه جاسوسی
تسخیر سفارت
سفارت آمریکا
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایتسازی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نماز سیاسی مقابل لانهی جاسوسی+عکس
بنری که نوید بازداشت «رجوی» را میداد/عهدنامه دانش آموزان: پنجههای استکبار رو به افول را در هم شکنیم/رضایی: مسئولان کشور نباید وقت خود را برای مذاکره تلف کنند/امیر موسوی: آمریکا از طریق سفارت خود به دنبال شکست یا انحراف انقلاب اسلامی بود
برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران
گورستان سربازان آمریکایی در خیابان طالقانی
غوغای زن موبلوند بیحجاب در راهپیمایی ۱۳ آبان
تصاویر هوایی از حضور پرشور مردم تهران در راهپیمایی
راهپیمایی ۱۳ آبان آغاز شد
روحالامینی: آمریکاییها امانت بودند، نه گروگان
۱۳ آبان ۵۸؛ رو به روی سفارت آمریکا
حضور زنان گارد ویژه در راهپیمایی ۱۳ آبان
چرا هنوز حرفزدن درباره تسخیر سفارت تابوست؟!
انتقاد مطهری از «کار غیرضروری تسخیر سفارت آمریکا»
بازتاب گسترده راهپیمایی ۱۳ آبان در رسانههای غربی
افتتاح حسینیه در سفارت سابق آمریکا
حاشیههای مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان در تهران
فرمانده سپاه: لانه جاسوسی باقی میماند کار انقلاب همان دهه اول تمام بود/ بیانیه دانشآموزان؛ سیلی محکم دیگری به آمریکا میزنیم/ 13 آبان امسال، شلوغتر از همیشه
زنی با موهای بلوند در مراسم ۱۳ آبان
رییسی: ایران ۴۳ سال قبل آزاد شد و مصمم است به اسارت شما درنیاید / قطعنامه پایانی راهپیمایی: مسئولان، صف معترضان و اعتراضات بحق آنان را از مغرضان جدا کنند
آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران
اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران توسط نوجوانان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
یک وعده پلو خورشت برای کارگران چند؟!
چرا حقوق بگیرها دوست دارند به سمت کار آزاد بروند؟
مهاجرانی: ۲۶ هزار شغل جدید در راه است!
قالیباف: استقلال ایران، قابل معامله نیست
شهادت تکاندهنده در دادگاه سئول!
درختان تاریخی تکیه دولت سربریده شدند!
اژهای: ثبت سفارشها پوششی برای دلالی شدهاند!
ترامپ با لباس نظامی در راهپیمایی سیزده آبان
سنچوری؛ لوکسی که با احترام ساخته میشود
حضور قالیباف در مراسم یومالله ۱۳ آبان
بازدید پزشکیان از نمایشگاه بینالمللی فناوری نانو
حضور محسن رضایی در راهپیمایی ۱۳ آبان
بیانیه شورای نگهبان درباره انزوای آمریکا
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۳ آبان
سردادن شعار مرگ بر آمریکا در مجلس+عکس
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر
اعتراض ژاپنیها به رفتار نخستوزیرشان با ترامپ
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران
اعلام رسمی مشکل اصلی صابر کاظمی
اتفاقی که نشان میدهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمیکند
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایتسازی
سقوط «حشدالشعبی»، مقدمه حمله زمینی به ایران است
دور زدن کنکور برای پزشکشدن
افشای دلیل عدم حمله اسرائیل به ایران در این چهار ماه توسط معاون ارتش اسرائیل
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!
پالس مثبت و مشروط عراقچی برای مذاکره با آمریکا؛ اعراب به خط شدند!
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر
(۲۲۸ نظر)
اعتراض ژاپنیها به رفتار نخستوزیرشان با ترامپ
(۱۹۷ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا
(۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران
(۱۱۰ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!
(۹۷ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟
(۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
(۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل میشوند/ ماجرای لابیهای دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
(۷۲ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمههای صداوسیما
(۶۳ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران
(۶۱ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمیدادند بچراند!
(۶۱ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد
(۶۰ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !
(۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید
(۵۶ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را میزنیم!
(۵۲ نظر)
tabnak.ir/005c7X
tabnak.ir/005c7X
کپی شد