ترامپ برای اداره غزه چه تصمیمی گرفته است؟

اکسیوس در گزارشی با موضوع ارسال پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای ایجاد نیروی بین‌المللی در غزه به چند عضو شورای امنیت نوشته است: «این پیش‌نویس به آمریکا و کشورهای مشارکت‌کننده اختیارات گسترده‌ای برای اداره غزه و تأمین امنیت تا پایان ۲۰۲۷ می‌دهد و خواستار حفظ شورای صلح غزه حداقل تا پایان ۲۰۲۷ است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نیروی بین‌المللی مسئول تأمین امنیت مرزهای غزه با اسرائیل و مصر و حفاظت از غیرنظامیان و مسیرهای امدادی خواهد بود. وظایف نیرو شامل آموزش نیروی پلیس فلسطینی خواهد بود که شریک این مأموریت است.

این نیرو به ثبات امنیتی در غزه کمک کرده و روند خلع سلاح را تضمین می‌کند. مأموریت نیرو شامل نابودی و جلوگیری از بازسازی زیرساخت‌های نظامی نیز هست.

نیروهای امنیتی اسرائیل ممکن است مأموریت‌های اضافی برای حمایت از توافق غزه داشته باشند.»

اکسیوس همچنین از یک مسئول آمریکایی نقل کرده است: پیش‌نویس پایه مذاکرات آینده شورای امنیت خواهد بود. هدف رای‌گیری برای تأسیس نیرو در هفته‌های آینده و استقرار نخستین نیروها در ژانویه است. نیرو یک نیروی اجراکننده خواهد بود، نه نیروی حفظ صلح.

این مقام آمریکا گفته است: نیروی بین‌المللی از چند کشور و با مشورت شورای صلح غزه تشکیل می‌شود.

