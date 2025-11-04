En
ترامپ برای اداره غزه چه تصمیمی گرفته است؟

اکسیوس گزارش داد: واشنگتن پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای ایجاد نیروی بین‌المللی در غزه به چند عضو شورای امنیت ارسال کرده است.
اکسیوس در گزارشی با موضوع ارسال پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای ایجاد نیروی بین‌المللی در غزه به چند عضو شورای امنیت نوشته است: «این پیش‌نویس به آمریکا و کشورهای مشارکت‌کننده اختیارات گسترده‌ای برای اداره غزه و تأمین امنیت تا پایان ۲۰۲۷ می‌دهد و  خواستار حفظ شورای صلح غزه حداقل تا پایان ۲۰۲۷ است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،  نیروی بین‌المللی مسئول تأمین امنیت مرزهای غزه با اسرائیل و مصر و حفاظت از غیرنظامیان و مسیرهای امدادی خواهد بود. وظایف نیرو شامل آموزش نیروی پلیس فلسطینی خواهد بود که شریک این مأموریت است.

این نیرو به ثبات امنیتی در غزه کمک کرده و روند خلع سلاح را تضمین می‌کند. مأموریت نیرو شامل نابودی و جلوگیری از بازسازی زیرساخت‌های نظامی نیز هست.

نیروهای امنیتی اسرائیل ممکن است مأموریت‌های اضافی برای حمایت از توافق غزه داشته باشند.»

اکسیوس همچنین از یک مسئول آمریکایی نقل کرده است: پیش‌نویس پایه مذاکرات آینده شورای امنیت خواهد بود. هدف رای‌گیری برای تأسیس نیرو در هفته‌های آینده و استقرار نخستین نیروها در ژانویه است. نیرو یک نیروی اجراکننده خواهد بود، نه نیروی حفظ صلح.

این مقام آمریکا گفته است: نیروی بین‌المللی از چند کشور و با مشورت شورای صلح غزه تشکیل می‌شود.
 

 

ترامپ آمریکا اداره غزه غزه تشکیلات خودگردان اکسیوس خبر فوری
