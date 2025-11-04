به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ کشور ما امروز در معرض تهاجم تبلیغاتی، سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی آمریکا و اذنابش قرار دارد. رژیم صهیونیستی اکنون نخست‌وزیری دارد که افسار پاره کرده و تمام معیارهای قانونی، اخلاقی، انسانی و بین‌المللی را زیرپا می‌گذارد و با مطرح کردن طرح طغیانگرانه «اسرائیل بزرگ» توطئه بلعیدن سرزمین‌های وسیعی از جهان عرب و اسلام را در دستور کار خود دارد.

او برای ایران شاخ و شانه می‌کشد و حتی در سرزمین دوردستی مثل سودان اختلاف‌افکنی می‌کند و به کمک همدستانش در منطقه در یک روز 2000 انسان را به قتل می‌رساند و ده‌ها هزار نفر را زخمی و بی‌خانمان و زنده به گور می‌کند تا در نهایت این کشور فقیر و جنگ‌زده را یکبار دیگر تجزیه کند. در لبنان، سوریه و غزه به جنایات خود ادامه می‌دهد و در حالی که نقاب آتش‌بس بر چهره دارد هر روز به آدم‌کشی و ویران کردن خانه‌ها، مساجد،مدارس و بیمارستان‌ها ادامه می‌دهد. آمریکا نیز با رئیس‌ جمهور روان‌پریشی که دارد با تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ آشکارا به سلطه‌جوئی در نقاط مختلف جهان مشغول است. رئیس‌جمهورش خود را پادشاه کره زمین می‌داند و دیدیم که در گرماگرم مذاکره با ایران از رژیم صهیونیستی برای حمله نظامی به ایران حمایت می‌کند و خود نیز با بمب‌افکن‌های بی2 تأسیسات هسته‌ای کشورمان را بمباران می‌کند.

اضافه کنید به اینها تحریم‌های حداکثری را و مشکلاتی که مردم در مسائل معیشتی دارند و شرایط خاصی که بعضی مقامات فعلی و سابق با منازعات بی‌حاصل در فضای سیاسی کشور به وجود آورده‌اند و تداعی‌گر جنگ قدرت در جامعه‌ای شده‌اند که بیش از هر زمانی به تلاش برای حفاظت از قدرت حاکمیتی نیازمند است. درک حساسیت‌های موجود ایجاب می‌کند از مطرح کردن مباحث غیرمرتبط با مسائل روز پرهیز شود تا تمام نیروها، امکانات، وقت‌ها و ذهن‌ها متوجه امور اصلی شوند و کشور از گردنه سختی که پیش‌رو دارد عبور کند.