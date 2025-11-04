اینکه این خبر محرمانه که قرار نبوده، جایی عنوان شود و ناگهان از شبکه خبر سر درمیآورد یک طرف و اینکه این قبیل اخبار معمولاً به مرحله حقیقت و دستیابی نمیرسند هم یک طرف دیگر ماجراست تا از همین حالا نسبت به آن و تحقق آن چندان امیدوار نباشیم.
به گزارش تابناک به نقل از جوان؛ به این مسئله اضافه کنید نمایش مجریان خبری را هنگام پخش این خبر تا بیشتر به مسئله شک کنید. پیش از این هم بارها شاهد بودهایم که نامهای بزرگی برای رویارویی با تیم ملی در فیفادیها مطرح شده، اما این نامهای بزرگ هرچه جلوتر رفتهایم کوچک و کوچک شدهاند و در نهایت هم به تیمی نهچندان مطرح، آن هم با ترکیب دوم و لباسهای عاریهای منتهی شده است.
حالا حرف از اسپانیاست. هرچند که فدراسیون هنوز واکنشی نشان نداده و نمایش اجرا شده در شبکه خبر هم تلاش داشته تا مثلاً رعایت حفظ اسرار کند و خبری لو نرود، ولی خب مشخص بود که تمام این ماجرا از قبل هدایت شده تا باز هم ذهن مخاطبان فوتبال درگیر شود.
اگر واقعاً فدراسیون و فوتبال تا نهایی شدن بازی با اسپانیا پیش رفتهاند چه لزومی به پنهانکاری است! چه لزومی دارد که عنوان شود اگر با اسپانیا در یک گروه قرار گرفتیم بازی کنسل میشود، آنهم درحالیکه فاصله زمانی زیادی تا زمان قرعهکشی جام جهانی نداریم و خیلی جلوتر از زمان اعلام شده برای این بازی (فروردین ماه ۱۴۰۵) حریفان ایران در جام جهانی مشخص شدهاند. پس لزومی ندارد که با یک نمایش مضحک در تلویزیون از حریفی رونمایی کنید که شاید در مرحله گروهی جام جهانی حریف ایران باشد و بعد بگویید حالا که اینطور شد بازی کنسل است!
از قدیم گفتهاند «سنگ بزرگ نشانه نزدن است»، بسیار امیدواریم که فدراسیون فوتبال در راه تدارک بازی مناسب برای تیم ملی موفق شود، اما این موفقیت کار، تلاش و رایزنی مناسب را میطلبد، نه خیمهشب بازی و آوردن نامهای بزرگی که هیچگاه محقق نمیشوند.
خیلی امیدواریم که اسپانیا آن «سنگ بزرگ» نباشد و بازی فروردینماه واقعاً محقق شود تا تیم ملی قبل از جام جهانی مقابل یک حریف بزرگ محک جدی بخورد، اما چه کنیم که سابقه این کار اجازه نمیدهد چندان خوشبین باشیم. ضمن اینکه برخلاف فوتبال ایران، فوتبال در سطح جهان کاملاً بابرنامه پیش میرود و تیمی مانند اسپانیا از مدتها قبل برنامههایش را برای حضور در جام جهانی چیده و اینطور نیست که ناگهان تصمیم به بازی با ایران بگیرد. در هر صورت برای فدراسیون فوتبال در راه انجام مسئولیت سنگین تدارک تیم ملی برای جام جهانی آرزوی موفقیت میکنیم و البته میگوییم که این تلاشها و رسیدن به هدف مورد نظر نیازی به چنین خیمهشببازیهایی ندارد، چراکه روراستی با مردم بهتر از هر چیزی است که فکرش را بکنید.