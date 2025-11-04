En
واکنش نخست‌وزیر عراق: به خلع سلاح گروه‌های مسلح

 نخست‌وزیر عراق در مصاحبه با رویترز در بغداد گفت: «دیگر داعش وجود ندارد. امنیت و ثبات برقرار است، خدا را شکر... پس چه دلیلی برای حضور ۸۶ کشور در قالب یک ائتلاف وجود دارد؟»
واکنش نخست‌وزیر عراق: به خلع سلاح گروه‌های مسلح

به گزارش تابناک به نقل از فارس، نخست‌وزیر عراق محمد السودانی روز دوشنبه گفت که همچنان برنامه خروج کامل ائتلاف چندملیتی به رهبری آمریکا از عراق «تا سپتامبر ۲۰۲۶» وجود دارد.

وی در این باره افزود: «پس از آن، قطعاً برنامه روشنی برای پایان دادن به هرگونه سلاح خارج از نهاد‌های دولتی وجود خواهد داشت. این خواست همه است.» السودانی تشریح کرد که گروه‌ها می‌توانند با تحویل سلاح‌هایشان وارد نیرو‌های امنیتی رسمی شوند یا وارد سیاست شوند.

آمریکا و عراق بر سر خروج تدریجی نیرو‌های آمریکایی توافق کرده‌اند و قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ آمریکایی‌ها از این کشور خارج شوند. کاهش اولیه نیرو‌ها در سال ۲۰۲۵ آغاز شد.

السودانی با اشاره به فعالیت شبه‌نظامیان در عراق اظهار داشت: «عراق در مواضع خود برای حفظ امنیت و ثبات و اینکه نهاد‌های دولتی تصمیم‌گیرنده در جنگ و صلح هستند، روشن است و هیچ طرفی نمی‌تواند عراق را به جنگ یا درگیری بکشاند.»

عراق السودانی نخست وزیر عراق گروه های مسلح آمریکا خلع سلاح
