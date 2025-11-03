آب پاکی ترامپ بر دستان زلنسکی!

به گزارش تابناک به نقل از هیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پرواز با هواپیمای نیروی هوایی ریاستجمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ارسال موشکهای تاماهاک به اوکراین گفت: «نه، واقعاً نه. ممکن است این اتفاق بیفتد، ممکن است نظر من تغییر کند، اما در حال حاضر نه.»
پیشتر شبکه سیانان گزارش داده بود که پنتاگون مجوز ارسال موشکهای تاماهاک را صادر کرده و ارزیابی وزارت جنگ نشان داده که این اقدام تاثیری منفی بر ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده نخواهد داشت.
با این حال، طبق این گزارش، ترامپ با وجود تایید ارتش و ستاد مشترک، همچنان برابر این تصمیم مقاومت نشان داده است.
ترامپ پیش از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین، گفته بود: «دادن چنین سلاحهایی کار آسانی نیست؛ شما درباره تعداد زیادی از جنگافزارهای بسیار قدرتمند صحبت میکنید.»
زلنسکی پس از این دیدار تاکید کرد که موضوع تاماهاکها برای اوکراین نهتنها جنبه نظامی، بلکه جنبه دیپلماتیک دارد.
کرملین هشدار داده است که ارسال چنین موشکهایی به کییف اقدامی تحریکآمیز و نوعی تشدید درگیری تلقی خواهد شد.