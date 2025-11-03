کشف فرار مالیاتی ۵.۳ هزار میلیاردی در یزد و مشهد

به گزارش تابناک به نقل از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی از کشف پروندههای بزرگ فرار مالیاتی در دو استان یزد و خراسان رضوی خبر داد و اعلام کرد: مجموع کتمان درآمد شناساییشده در این پروندهها بالغ بر چندهزار میلیارد تومان بوده و تاکنون صدها میلیارد تومان از این فرار مالیاتی وارد مرحله مطالبه و وصول شده است.
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی به صورت مستمر و توسط واحدهای اجرایی دنبال میشود، گفت: «در استان یزد دو مؤدی فعال در حوزه تولید کاغذ و مقوا از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بالغ بر ۴ و ۳ هزار میلیارد تومان کتمان فروش و درآمد داشتند. با توجه به اینکه تا پایان شهریور امسال امکان رسیدگی به پرونده عملکرد سال ۹۸ وجود داشت، فقط برای همین سال ۱۲۵ میلیارد تومان به همراه جرائم مالیاتی مطالبه شده و در حال وصول است. رسیدگی به سایر سنوات نیز ادامه دارد و پس از تکمیل، نتایج اطلاعرسانی خواهد شد.»
پرونده خراسان رضوی: فرار مالیاتی در حوزه رمز ارز و طلای آبشده
وی درباره آخرین کشف فرار مالیاتی در خراسان رضوی نیز گفت: «در اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و بر اساس گزارشهای مراجع نظارتی استان، یک فعال حوزه خرید و فروش سکه، رمز ارز و طلای آبشده شناسایی شد. پس از اجرای مجدد بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مشخص شد این فرد از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان کتمان درآمد داشته است. طی رسیدگی به اسناد و مدارک سه سال اخیر، ۲۶۴ میلیارد تومان مطالبه شد که بخشی وصول شده و مابقی در مرحله قطعیت و وصول قرار دارد.»
مجازات قانونی فرار مالیاتی
مستوفی درباره مجازات فراریان مالیاتی نیز توضیح داد: «پس از اثبات جرم در قوه قضائیه و طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، مجازات درجه برای فراریان مالیاتی پیشبینی شده که به تناسب جرم شامل ۶ ماه تا ۲ سال زندان و یا جرائم نقدی است.»
وی در پایان تاکید کرد برخورد با فرار مالیاتی ادامهدار خواهد بود و نتایج پروندههای در حال رسیدگی نیز اطلاعرسانی خواهد شد.