رییس‌جمهور گفت: تلاش اصلی ما این است که چرخ تولید بچرخد و هیچ‌گاه گاز و برق قطع نشود. امیدواریم با تلاشی که آغاز شده، شبکه امسال بدون مشکل کار کند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های آب و برق کشور که به صورت وبینار در استانداری اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: فشارهای زیادی در بخش آب، برق و گاز متحمل می‌شویم، اما کارهای بزرگی در حال انجام است و این تلاش استثنایی قابل تقدیر است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود: اعداد و ارقامی که امروز اعلام می‌شود، نشان‌دهنده افزایش پنل‌های خورشیدی، احداث نیروگاه‌ها و کنترل مسائل آب و برق است. هم مردم عزیز که همکاری می‌کنند، و هم مدیران و کارشناسان زحمتکش، شایسته تقدیر هستند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت هماهنگی بین بخشی بیان کرد: گاهی مجبوریم فشار بیشتری وارد کنیم تا همکاری بین دستگاه‌ها ایجاد شود. هر بخش وظایف خود را انجام می‌دهد، اما وقتی می‌خواهیم همه هماهنگ شوند، مشکلاتی پیش می‌آید. از مردم هم تقاضا داریم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا همه بتوانند از خدمات بهره‌مند شوند.رییس جمهور با اشاره به کاهش بارندگی نسبت به میانگین ۵۰ سال اخیر گفت: این شرایط نیازمند نگاه و راهکارهای جدید است. تلاش اصلی ما این است که چرخ تولید بچرخد و هیچ‌گاه گاز و برق قطع نشود. امیدواریم با تلاشی که آغاز شده، شبکه امسال بدون مشکل کار کند.وی افزود: اگر تشریفات را کنار بگذاریم مشکلات کشور حل می‌شود.

بیش از ۷۰ هزار متقاضی در صف احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های آب و برق کشور که به صورت وبینار برگزار شد، با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های بزرگ در حوزه‌های تولید برق، انتقال آب و انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: این پروژه‌ها از مهم‌ترین طرح‌هایی هستند که در دولت چهاردهم به بهره‌برداری رسیده‌اند. وی افزود: طبق برنامه هفتم توسعه، لازم است ۱۸ هزار و ۵۳ مگاوات نیروگاه حرارتی در دستور کار قرار گیرد که تاکنون ۳ هزار و ۷۲۱ مگاوات آن در دولت چهاردهم به بهره‌برداری رسیده است.

علی‌آبادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش تلفات شبکه برق و توسعه زیرساخت‌های نوین گفت: در بخش بهینه‌سازی مصرف، طرح‌هایی نظیر تعویض موتور کولرهای سنتی با موتورهای کم‌مصرف، جایگزینی لامپ‌های ال‌ای‌دی به‌جای لامپ‌های قدیمی و ارتقای تجهیزات صنعتی در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات علاوه بر کاهش مصرف، به ارتقای ایمنی و بهبود شرایط زیست‌محیطی نیز کمک می‌کند.وزیر نیرو تصریح کرد: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز با وجود چالش‌های متعدد، توانسته‌ایم ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی را نسبت به گذشته حدود دو و نیم برابر افزایش دهیم. امروز نیز چندین نیروگاه جدید خورشیدی افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود. برنامه‌ریزی برای ایجاد نیروگاه‌های ذخیره‌ساز انرژی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا پایداری شبکه برق در شرایط نوسانات تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تضمین شود.

وی با بیان اینکه صنعت برق کشور به صنعتی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است، گفت: اکنون بیش از ۷۰ هزار متقاضی در صف احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند که از این میان بیش از ۱۲ هزار قرارداد منعقد شده است. زمین و مجوزهای لازم برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه آماده شده و برای اجرای کامل پروژه‌ها، مهلت شش‌ماهه برای آغاز عملیات اجرایی تعیین شده است.

علی‌آبادی تأکید کرد: تمام این اقدامات در سایه اراده دولت و همکاری نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و استانداری‌ها انجام شده است. هدف ما تحقق عدالت انرژی، توسعه پایدار و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی است. امیدوارم خداوند این تلاش‌ها را به‌عنوان عمل صالح از ما بپذیرد و ما را در خدمت به مردم یاری دهد.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در حال حاضر راندمان نیروگاه‌های جدید ما به حدود ۶۰ درصد می‌رسد، در حالی که نیروگاه‌های قدیمی‌تر راندمانی حدود ۳۷ تا ۴۰ درصد دارند که با طرح‌های نوسازی می‌توان آن‌ها را تا حدود ۵۰ درصد افزایش داد. با وجود قدمت بیش از ۱۲۰ ساله صنعت برق کشور، از نظر سطح فنی و راندمان قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته هستیم.وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم وزارت نیرو، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه احداث نیروگاه‌هاست. تلاش می‌کنیم با ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاران، توسعه نیروگاه‌های بخاری و تجدیدپذیر را سرعت دهیم. هرچند این نوع نیروگاه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر دارند، اما در بلندمدت بازدهی و صرفه اقتصادی بالاتری برای کشور به همراه خواهند داشت.

رئیس‌جمهور، در ادامه این آیین ضمن افتتاح ۱۷۲ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و آغاز عملیات اجرایی ۷۴۵ مگاوات نیروگاه دیگر و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق، تأکید کرد: این اقدامات نشان‌دهنده توان کشور در توسعه انرژی خورشیدی و مدیریت منابع انرژی است.

وی گفت: اجرای پروژه‌های خورشیدی کار سختی نیست، با همکاری بخش خصوصی و مدیران استانی می‌توانیم در زمان کوتاه بهره‌وری بالایی داشته باشیم و از تجربیات موفق استان‌ها استفاده کنیم.رئیس‌جمهور همچنین به ضرورت حل سریع مشکلات مردم اشاره کرد و افزود: اگر اراده وجود داشته باشد، می‌توانیم قطعی برق، گاز و آب را مدیریت کنیم و از ایجاد مشکلات در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها جلوگیری کنیم.

وی بر اهمیت هماهنگی بین بخشی، همکاری صنایع و تسهیل مجوزها تأکید کرد و گفت: این روند می‌تواند سرعت پیشرفت کشور را به طرز قابل توجهی افزایش دهد. پزشکیان به مدیریت منابع آبی و کشاورزی پایدار اشاره کرد و تأکید کرد: اگر امروز برای آینده برنامه‌ریزی نکنیم، با کم‌آبی و بحران منابع مواجه خواهیم شد. شهرداران، مدیران و مردم باید دست به دست هم دهند تا توسعه کشور پایدار، ماندگار و با کیفیت زندگی بالاتر برای مردم تضمین شود.