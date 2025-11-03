احمد زیدآبادی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی با عنوان «حملۀ قریبالوقوع آمریکا؟ به کجا؟» به تحلیل گزارشهایی درباره هشدار واشنگتن به بغداد و احتمال اقدام نظامی در منطقه پرداخت.
به گزارش تابناک به نقل از خبر آنلاین؛ او با اشاره به سخنان «ثابت العباسی» وزیر دفاع عراق نوشت: «ثابت العباسی وزیر دفاع عراق از اخطار شدیداللحن وزیر خارجۀ آمریکا به دولت عراق خبر داده و گفته است که پیت هگست از طریق کاردار سفارت این کشور در بغداد، وی را در جریان عملیات نظامی قریبالوقوع در منطقه قرار داده و به شکلی قاطع نسبت به دخالت گروههای عراقی در این عملیاتها هشدار داده است.»
زیدآبادی در ادامه میپرسد: «آیا آمریکا واقعاً در پی یک حملۀ نظامی قریبالوقوع به اهداف خاصی در خاورمیانه است؟ اگر هست، مشخصاً علیه چه اهدافی؟»
او سپس احتمال حمله به ایران یا حزبالله لبنان را بعید دانسته و مینویسد: «حمله به خاک ایران در این شرایط کاملاً دور از ذهن است. حمله به مواضع حزبالله در لبنان هم اگر بخواهد گسترش یابد، کار آمریکا نیست. حملۀ ناگهانی و گسترده به حوثیهای یمن محتمل است، هرچند دلیل قاطعی برای دخالت گروههای مسلح عراقی در آن وجود ندارد که نیاز به اخطار به دولت عراق داشته باشد.»
زیدآبادی نتیجه میگیرد: «بدین ترتیب، فقط حشدالشعبی عراق باقی میماند که در زنجیرۀ "محور مقاومت" هنوز آسیب جدی ندیده است. در روزهای اخیر رسانههای عبری مدعی آمادگی حشدالشعبی برای تکرار عملیات ۷ اکتبر علیه اسرائیل شدهاند. آیا این خبر صحت دارد؟ و یا اینکه اسرائیلیها آن را بهانهای برای حملات پیشدستانه علیه آن قرار دادهاند؟»
او در پایان تأکید میکند که علنی شدن این هشدارها خود میتواند نشانهای از عملیات روانی باشد: «در مجموع به نظر میرسد که اگر واقعاً قرار به حملۀ نظامی قریبالوقوعی در منطقه باشد، هدف آن حشدالشعبی عراق است. اما چرا این خبر باید علنی شود؟ همین موضوع اصل مسئله را با تردید روبرو میکند. شاید اعلام این خبر نوعی جنگ روانی در آستانۀ انتخابات پارلمانی عراق باشد تا بر نتیجۀ آن تأثیر بگذارد.»