وزیر خانه‌داری آمریکا: باید از چین خطرزدایی کنیم

اسکات بسنت گفت: ما نمی‌خواهیم از چین جدا شویم اما باید خطرزدایی کنیم. آنها نشان داده‌اند که در بسیاری از زمینه‌ها شریک غیرقابل اعتمادی هستند.
وزیر خانه‌داری آمریکا: باید از چین خطرزدایی کنیم

به گزارش تابناک، «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا عصر یکشنبه در گفت‌وگویی مدعی شد: «ما نمی‌خواهیم از چین جدا شویم اما باید خطرزدایی کنیم. آنها نشان داده‌اند که در بسیاری از زمینه‌ها شریک غیرقابل اعتمادی هستند.»

بسنت در مصاحبه‌ای با رسانه خبری «سی‌ان‌ان» گفت: «بزرگترین مشکل، خارج شدن از کنترل مواد معدنی کمیاب حیاتی برای صدها محصول با فناوری پیشرفته از زیر نظر چین است. چین در مقابل جهان است. آنها این را به گردن کل جهان انداختند و کل جهان آن را پس زد.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود: «ما طی یک تا ۲ سال آینده با سرعت زیادی پیش خواهیم رفت و از زیر این شمشیری که چینی‌ها بر ما دارند و آن را بر کل جهان نیز استفاده می‌کنند، بیرون خواهیم آمد.»

پایگاه خبری «آکسیوس» در این خصوص در گزارشی نوشت: «چارچوب مورد توافق ۲ اقتصاد بزرگ جهان هنوز حتی روی کاغذ هم نیامده است و طرفین در حال تشدید لفاظی‌ها هستند. این موضوع نگرانی‌هایی را برجسته می‌کند مبنی بر اینکه این توافق ممکن است پایدار نباشد و شاید فقط تنش‌های تجاری را به تعویق انداخته باشد، نه اینکه آنها را حل کند.»

