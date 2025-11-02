ترامپ: چین از عواقب حمله به تایوان آگاه است

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: در دیدار با شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین (در کره جنوبی)، موضوع (جزیره) تایوان مطرح نشد؛ پکن عواقب آغاز عملیات نظامی در تایوان را می‌داند! اگر پکن عملیات نظامی در تایوان انجام دهد، متوجه خواهید شد چه خواهم کرد!

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: جای تعجب بود که رئیس جمهور چین در دیدار اخیر، موضوع تایوان را مطرح نکرد.

دونالد ترامپ سپس مدعی شد: من نمی‌توانم اسرار را فاش کنم. چین گفته است که تا زمانی که من رئیس جمهور هستم، هیچ کاری با تایوان نخواهد داشت، زیرا از عواقب آن آگاه است!