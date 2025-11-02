En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ: چین از عواقب حمله به تایوان آگاه است

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی ادعا کرد: جای تعجب بود که رئیس جمهور چین در دیدار اخیرمان، موضوع تایوان را مطرح نکرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۸۹۲
| |
303 بازدید

ترامپ: چین از عواقب حمله به تایوان آگاه است

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: در دیدار با شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین (در کره جنوبی)، موضوع (جزیره) تایوان مطرح نشد؛ پکن عواقب آغاز عملیات نظامی در تایوان را می‌داند! اگر پکن عملیات نظامی در تایوان انجام دهد، متوجه خواهید شد چه خواهم کرد!

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: جای تعجب بود که رئیس جمهور چین در دیدار اخیر، موضوع تایوان را مطرح نکرد.

دونالد ترامپ سپس مدعی شد: من نمی‌توانم اسرار را فاش کنم. چین گفته است که تا زمانی که من رئیس جمهور هستم، هیچ کاری با تایوان نخواهد داشت، زیرا از عواقب آن آگاه است!

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ رئیس جمهور آمریکا شرق آسیا آسه آن مالزی چین شی جین پینگ
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز فشار‌های ترامپ بر بزرگترین متحد ایران؟
اولین گام آمریکا ـ چین برای مهار قدرت چین در آسیا
توافق جنجالی آمریکا و چین بر سر عناصر خاکی کمیاب
تصاویر محرمانه از دیدار ترامپ و شی در کره جنوبی
ترامپ وارد کره جنوبی شد
ترامپ: فرصت نشد با رهبر کره شمالی دیدار کنم
تعبیر عجیب ترامپ از بمباران اتمی آمریکا در ژاپن
ترامپ: به‌زودی به چین سفر می‌کنم
ترامپ با رئیس جمهور چین دیدار می‌کند
ترامپ: نگران چین نباشید؛ همه چیز درست خواهد شد!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۹۲ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۴ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۹ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۴ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005c2u
tabnak.ir/005c2u