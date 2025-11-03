En
داداشی در گفتگو با تابناک:

افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با برخی از اخبار منی بر طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش ارز ترجیحی از 28500 تومان به 70 هزار تومان، گفت: این اخبار اساسا صحت ندارد و متولی این موضوعات وزارت اقتصاد است نه وزارت تعاون.
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد

ولی داداشی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با برخی شنیده ها مبنی بر اینکه وزارت رفاه طرح حذف ارز 28500 تومانی را به دولت ارائه کرده و قصد دارد ارز 28500 را به 70 هزار تومان برساند، اظهار کرد: این مسئله در حوزه اختیارات وزارت تعاون نیست بلکه در مربوط به حوزه اختیارات وزارت اقتصاد، بانک مرکزی است و در کیمسیون های مربوطه مربوط است.

وی تاکید کرد: اساسا بانک مرکزی کار کارشناسی را در این حوزه انجام می دهد و این خبر صحت ندارد. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اگر این خبر درست بود، قاعدتا باید مجلس در جریان آن بود. 

داداشی گفت: مرجع این اقدامات و تعیین قیمت ارز از وظایف وزارت کار نیست بلکه مرجع آن وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.

استیضاح وزیر کار به کجا رسید؟

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در ارتباط با موضوع استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بیشتر نمایندگانی که این طرح را امضا کرده بودند امضاهای خود را پس گرفتند و اکنون حدود 15 امضا باقی مانده است.

داداشی افزود: اساسا ما نمایندگان در مجلس دنبال استیضاح وزرا نیستیم. با توجه به شرایط حاکم در کشور به لحاظ اقتصادی همواره در حال کمک به وزرا هستیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در راستای اجرای قانون، همواره در وزارتخانه ها کار نظارتی خود را انجام می دهیم، نهایتا اگر تشخیص بدهیم که استیضاح آخرین گزینه است، در آن راستا اقدام خواهیم کرد. امیدواریم که تمامی وزارتخانه ها از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه عمل به وظایف خود به درستی انجام وظیفه کنند تا منتهی به استیضاح وزیر نشود.

قول وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران

وی در ارتباط با جزئیات نشست با وزیر کار، گفت: در نشست اخیر با میدری از وی قول گرفتیم که در بحث افزایش حقوق معقول کارگران اقدام و این موضوع را پیگیری کند. وزیر کار، رئیس شورای عالی کار است او قول داد که در این حوزه کمک کند و در راستای افزایش حقوق این قشر زحمتکش که از حقوق و مزایای پایینی برخوردار هستند اقدام کند.

افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
0
7
پاسخ
خبر ندارید ارز ترجیحی همان ارز آزاد است به قیمت گوشت و نهاده های دامی دامی و گوشت مرغ و برنج نگاه کنید تا بفهمید درست می گویم.
ناشناس
|
Finland
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
1
8
پاسخ
ما که همه چیز رو داریم به قیمت دلار بازار آزاد و حتی بالاتر می خریم، ارز ترجیحی راه انداختند برای رانت و لفت و لیس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
0
4
پاسخ
اتفاقا هرچی میگید صحت نداد،دقیقا صحت دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
0
2
پاسخ
این خیمه شب بازی تعیین حقوق و دستمزد که هرسال شب عید انجام میشه یک شوآف و نمایش بیشتر نیست.در این مملکت به کارگرها به چشم برده نگاه میشه و فقط بحدی به کارگر حقوق میدن که از گرسنگی نمیره و بتونن ازش کار بکشن.در مجموع کارگرها و خانواده هاشون چیزی حدود 80 تا 90 درصد این جامعه رو تشکیل میدن که عملا برده قشر سرمایه دار ایران هستند.خود دولت هم متاسفانه با سرمایه دارهاست و اصلا براش مهم نیست که قشر کارگر از گرسنگی بمیره و در فقر مطلق زندگی کنه.
...
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
0
0
پاسخ
نمایندگان مجلس تازمانی که فرزانه صادق را استیضاح نکنند وفای به عهد نکرده اند
