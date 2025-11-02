انفجار مهیب در الحسکه سوریه + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا به نقل از وبگاه سوریا الان، همزمان با پرواز پهپادهای ترکیه بر فراز آسمان شمال شرقی سوریه، انفجاری در نزدیکی سیلوهای عامر در مجاورت منطقه «تل براک» واقع در شمال استان الحسکه رخ داد.

یک منبع امنیتی سوریه در باره این انفجار گفت گزارشی از شاهدان عینی به اتاق عملیات وزارت کشور مبنی بر وقوع آتش سوزی رسید و بلافاصله گشتی‌های وزارت کشور و نیروی آتش نشانی کل برای مقابله با آتش سوزی در نزدیکی منطقه تل براک، عازم محل شدند.

تصاویر تخریب سیلوهای عامر در نزدیکی شهر تل براک در شرق الحسکه، پس از انفجار مهیب داخل سیلوها را نشان می‌دهد که احتمالا ناشی از حمله هوایی به این محل بوده است.

هنوز گزارشی رسمی درباره ماهیت وقوع این انفجار و تلفات احتمالی ناشی از آن منتشر نشده است.