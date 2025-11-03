En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چگونه از شر افکار مزاحم رها شویم؟

افکار مزاحم، همان افکاری‌اند که بی‌دعوت وارد ذهن می‌شوند و اغلب بی‌ارتباط با شخصیت یا ارزش‌های ما و آزاردهنده هستند. اما با ۱۰ روش موثر می‌توان ذهن را کنترل و این افکار را دور کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۸۸۷
| |
285 بازدید
چگونه از شر افکار مزاحم رها شویم؟

تابه‌حال پیش آمده در حلقه ذهنی گیر کرده و بارها به چیزی که نمی‌خواهید فکر کنید؟ این مشخصه افکار مزاحم است، افکاری که نمی‌دانید از کجا می‌آیند و حتی خلاف شخصیت‌تان هستند تا جایی‌که به خود می‌گویید، «چرا این فکرها را می‌کنم؟»

افکار مزاحم از کجا می‌آیند؟

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ ترکیبی از استرس، اضطراب، خستگی و فشارهای روانی منجر به شروع افکار مزاحم می‌شوند. گاهی‌اوقات رویدادهای بیرونی (مانند دعوا، حوادث ناراحت‌کننده یا حتی دیدن صحنه‌ای آزاردهنده در فیلم) ممکن است این افکار را تحریک کنند. همچنین در برخی از اختلالات روانی مانند وسواس فکری-عملی، استرس پس از سانحه و افسردگی، شدت این افکار را افزایش می‌دهند. 

چگونه از شر افکار مزاحم رها شویم؟

با ۱۰ روش موثر زیر می‌توان از شر افکار مزاحم خلاص شد:

۱. ذهن‌آگاهی

با تمرکز بر لحظه حال، افکار را بدون قضاوت مشاهده کنید و به‌جای درگیری و کشمکش، آنها را فقط «ببینید».

۲. رفتاردرمانی شناختی (CBT)

این تکنیک درمانی به شما می‌آموزد چگونه ارتباط میان افکار و احساسات‌تان را درک و الگوهای فکری ناسالم را اصلاح کنید.

۳. تنفس عمیق

با اتخاذ روش‌های تنفس عمیق، سیستم عصبی و درنتیجه ذهن‌تان را آرام کنید تا از چرخه اضطراب و افکار مزاحم خارج شوید.

۴. انجام فعالیت‌های مثبت و سازنده

با فعالیت‌های مثبت مانند ورزش، مطالعه یا موسیقی، ذهن‌تان را در مسیر مثبت و سازنده قرار دهید.

افکار مزاحم

۵. تصویرسازی ذهنی

افکار مزاحم‌تان را مانند ابری که باد آن را می‌برد یا برگی که روی آب شناور است تصور کنید تا از آنها فاصله احساسی بگیرید.

۶. شناسایی افکار

به‌جای نشان دادن واکنش احساسی به افکار مزاحم، آنها را شناسایی کرده و بی‌طرفانه ارزیابی کنید و به خود بگویید که «این فقط یک فکر است، نه واقعیت». بدین‌ترتیب از بار عاطفی و قدرت‌شان می‌کاهید.

۷. به چالش کشیدن افکار

به‌جای پذیرش افکار مزاحم، آنها را مورد بررسی و چالش قرار دهید. با این کار، به‌مرور افکار غیرمنطقی جای خود را به افکار متعادل‌تر خواهند داد.

۸. به‌کارگیری آرام‌سازی عضلانی تدریجی

این روش، تکنیکی روان‌شناختی برای کاهش استرس و تنش عضلانی با منقبض و سپس شل کردن تدریجی عضلات است. با این روش می‌توان از تنش ناشی از افکار مزاحم خلاص شد.

۹. نوشتن افکار

وقتی افکارتان را روی کاغذ بیاورید، آنها را از ذهن بیرون کشیده و به‌راحتی تحلیل و بازسازی می‌کنید.

۱۰. پذیرش افکار

مقاومت در برابر افکار مزاحم، آنها را فقط قوی‌تر می‌کند. بنابراین بهتر است آنها را بدون قضاوت بپذیرید تا به تدریج از ذهن‌تان خارج شوند.

اگر با روش‌های فوق نتوانستید افکار مزاحم را از خود دور کنید، بهتر است به روان‌شناس یا روان‌پزشک مراجعه کنید.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
افکار مزاحم خوراک فکر روان خبر فوری فکر
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مغز چگونه در هنگام خواب «شسته» می‌شود؟
تقویت سلامت روان در بحران
آزمایش چشمی ساده برای پیش بینی این بیماری
ترافیک روان جاده‌ها در صبح ۱۶ فروردین ۹۹
فکر نمی کردم قاتل دخترم شوم
تردد روان در محورهای شمالی
تفاوت افسردگی و بی تفاوتی
«رستوران بازی‌های فکری» در مسجد
ترافیک روان در جاده های کشور
چرا مردم در مترو دعوا می‌کنند؟
تردد روان در جاده‌های کشور
بی اعصاب ها این ویتامین را بخورند
ترافیک روان در اکثر جاده‌ها
تردد روان در محورهای شمالی
سهم ۸۸ درصدی تهران از آمار اختلالات روان!
ترافیک روان در محورهای مواصلاتی
ترافیک روان در هراز و فیروزکوه
در راه رفتن بهتر می‌توان فکر کرد
تردد روان در محورهای شمالی کشور
وضعیت سلامت روان در کلانشهرها
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۱۸۳ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۱۳ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۵ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005c2p
tabnak.ir/005c2p