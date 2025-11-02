تنها دو روز پس از پیام حمایتی واشنگتن به بغداد درباره آینده روابط، آمریکا خطرناک‌ترین هشدار خود را درباره گروه‌های مسلح به دولت عراق ارسال کرد.

به گزارش تابناک به نقل از گزارش الشرق الاوسط، ؛ کاخ سفید همزمان با تدارک و آمادگی عراق برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ۱۱ نوامبر، در خصوص تحرکات گروه‌های مسلح عراقی به مقامات این کشور هشدار داد.

میدل ایست نیوز نوشت: کاخ سفید به دولت عراق در خصوص تحرکات گروه‌های مسلح این کشور و نشان دادن هرگونه واکنش در قبال اقدامات احتمالی واشنگتن طی روز‌های آینده در منطقه نزدیک به عراق، به شدت هشدار داد.

تنها به فاصله دو روز پس از ارسال پیام حمایتی واشنگتن به بغداد در خصوص آینده روابط دو کشور، دولت عراق ظاهراً خطرناک‌ترین هشدار کاخ سفید را نیز در رابطه با گروه‌های مسلح دریافت کرده است.

این هشدار حاوی تهدیدی مستقیم بوده است که در صورت هرگونه اقدام تلافی‌جویانه از سوی گروه‌های مسلح عراقی در پاسخ به عملیات‌های نظامی قریب‌الوقوع امریکا در منطقه نزدیک به عراق طی روز‌های آینده، عواقب جدی در انتظار آنان خواهد بود.

این منبع درباره جزئیات این هشدار نوشت، ثابت العباسی، وزیر دفاع عراق، در یک مصاحبه تلویزیونی فاش کرد این هشدار شدیداللحن از سوی پیت هگست، وزیر دفاع امریکا، طی یک تماس تلفنی به او ابلاغ شده است.

العباسی گفت: وزیر دفاع امریکا از طریق کاردار سفارت این کشور در بغداد، وی را در جریان عملیات نظامی قریب‌الوقوع در منطقه قرار داده و به شکلی قاطع نسبت به دخالت گروه‌های عراقی در این عملیات‌ها هشدار داده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

العباسی افزود: این تماس ۱۱ تا ۱۲ دقیقه‌ای، در حضور رئیس ستاد ارتش و معاون فرماندهی عملیات مشترک عراق انجام شده و همتای امریکایی‌اش، تماس را با یک جمله تهدید آمیز صریح به پایان رسانده است مبنی بر اینکه «این آخرین ابلاغ به شماست… و شما به خوبی می‌دانید که پاسخ دولت کنونی امریکا چگونه خواهد بود.

وزیر دفاع عراق افزود: در بخشی از مکالمه‌اش با همتای امریکایی، پرونده همکاری در زمینه پهپادها، یادداشت تفاهم همکاری امنیتی و اطلاعاتی که پیشنهاد شده بین دو طرف امضا شود و همچنین قرارداد بالگرد‌های مدل «بل» که قرار است به عراق تحویل داده شود، پرداخته شد.

این هشدار وزیر دفاع امریکا در حالی مطرح شده است که عراق آماده می‌شود تا ششمین انتخابات مجلس نمایندگان خود را از زمان تغییر و تحولی که در سال ۲۰۰۳ توسط نیرو‌های امریکایی شاهد بود، برگزار کند.

در همین حال، در سایه اختلافات و دودستگی‌های شدید میان قدرت‌های سیاسی، پیام‌های متناقض امریکا، نگرانی‌ها و هراس فزاینده‌ای را نزد طرف‌های مختلف، به‌ویژه نیرو‌های شیعه، برانگیخته است.