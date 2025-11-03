پرادو ۲۰۲۵، بازگشت به ریشهها با قلبی مدرن
به گزارش تابناک؛در نگاه اول شاید پرادو ۲۰۲۵ چیزی بیش از یک طراحی ساده و جعبهای نباشد، اما زیر همین ظاهر ساده، پلتفرم GA-F نهفته است — همان ساختاری که لندکروزر ۳۰۰ و لکسوس GX جدید هم از آن استفاده میکنند. تویوتا با حفظ شاسی مستقل و تقویت ساختار بدنه، سعی کرده همان استحکام افسانهای پرادو را با فناوری امروز پیوند بزند.
پیشرانهی ۲.۴ لیتری توربو هیبریدی با قدرت ۳۲۶ اسببخار و گشتاور ۶۳۰ نیوتنمتر، یا نسخهی توربودیزل با سیستم ۴۸ ولتی، هر دو به گیربکس ۸ سرعته و سیستم چهارچرخ محرک دائم متصلاند. نتیجه؟ حرکتی نرم، قوی و با اعتمادبهنفس، چه روی جاده آسفالت باشد، چه روی خاک خیس.
شکل، صدا و احساس یک ژاپنی واقعی
در طراحی بیرونی پرادو ۲۰۲۵، تویوتا عمداً از مسیر مدرنسازی افراطی فاصله گرفته و به سمت اصالت بازگشته است. فرم عمودی جلوپنجره، چراغهای گرد کلاسیک، و بدنهی مکعبیشکل آن، همه یادآور دوران طلایی SUVهای واقعی هستند. داخل کابین اما داستان فرق دارد: نمایشگرهای بزرگ، دکمههای فیزیکی واقعی، صندلیهای ارگونومیک و سیستمهای کمکراننده مدرن؛ ترکیبی از گذشته و آینده.در بازار ایران اگر روزی این مدل وارد شود، احتمالاً در ردهی لوکسترین خودروهای قابل خرید قرار میگیرد، اما پرادو هیچوقت برای چشمها ساخته نشده، برای دلِ راننده ساخته شده است.
پرادو ۲۰۲۵ نماد تعادلی است که در دنیای SUVها رو به فراموشی رفته: دوام، اصالت و فناوری در کنار هم. شاید امروز تویوتا در بازارهای مختلف نسخههای هیبرید و برقی معرفی کند، اما پرادو هنوز یادآور روزهایی است که خودروها برای سختی ساخته میشدند، نه برای تبلیغ. برای من، پرادو ۲۰۲۵ همان احساس آشنایی است که وقتی موتوری غرش میکند و جاده خاکی شروع میشود، در دلم زنده میماند.