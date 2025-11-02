En
مجتبی یوسفی در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم

نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه امروز باید بپذیریم که دیگر فضای مجازی، صرفا مجازی نیست بلکه فضای حقیقی است و با زندگی روزانه مردم در ارتباط است
مجتبی یوسفی؛ نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با موضوع فیلترینگ و رفع فیلتر از تلگرام، اظهار کرد: امروز باید بپذیریم که دیگر فضای مجازی، صرفا مجازی نیست بلکه فضای حقیقی است و با زندگی روزانه مردم در ارتباط است.

وی افزود: شما یک اپلیکشن مسیریاب را در نظر بگیرید تا نرم افزارهای آموزشی داخلی و چه خارجی، اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی، همه به نوعی با آن سروکار دارند.

یوسفی با بیان اینکه، ظرفیت خوبی توسط نخبگان داخلی داریم که باید آن را توسعه بدهیم، تصریح کرد: این به آن معنا نیست از ظرفیت بین المللی استفاده نکنیم چرا که الان جهان یک دهکده جهانی است.

دستگاه قضایی با شفافیت با مافیای فیلترشکن برخورد کند

نماینده مردم اهواز در مجلس یادآور شد: اولین نکته ای که در مجالس یازدهم و دوازدهم دنبال کردیم این بود که دستگاه قضایی به صورت شفاف با مافیای فروش فیلترشکن ها برخورد کند تا مشخص شود این افراد چه کسانی هستند؟ پشت پرده سود چند هزار میلیاردی چه افرادی هستند؟ 

یوسفی با بیان اینکه در بحث ایجاد فضای امن در اپلیکشن های داخلی و خارجی چه در فضای کسب و کار، چه در بحث پژوهش، اقتصاد، آموزش و اجتماع، باید ظرفیت داخلی و خارجی را توسعه بدهیم، گفت: همه این موضوع را می پذیرند که مثلا یک دانش آموز و یا کودکی که قصد دارد در ارتباط با مباحث درسی و آموزشی تحقیقی انجام بدهد از ظرفیت اپلیکشن های داخلی و خارجی استفاده کند اما حتی در لائیک ترین کشور دنیا اجازه نمی دهند مثلا یک نوجوانان 10 یا 15 ساله به راحتی در این فضاها ورود کند، یک فضای سالم و امن برای او ساخته اند تا از نظر اخلاقی و مسائل دیگر دچار مشکل نشود.

وی ضمن تاکید بر نظارت بر پلتفرم ها و فضای مجازی، گفت: مثلا شخصی پیامکی در فضای اینترنت و در شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی ارسال و شخصی دیگر آن لینک یا پیام را باز می کند، بعد حساب ان فرد خالی می شود، آیا باید محلی یا کسی باشد نسبت به این موضوعات پاسخگو باشند؟

با ایجاد یک فضای امن از مواهب فضای مجازی استفاده کنیم

یوسفی با تاکید بر اینکه نباید در بحث شبکه های اجتماعی موضوعات را به سمت موافق و مخالف کشاند، تصریح کرد: باید یک فضای امن ایجاد کرد و از مواهب شبکه های اجتماعی و پلتفرم ها استفاده کنیم. حتما باید جلوی فیلترشکن ها را گرفت و از ایجاد اینترنت طبقه بندی شده نیز جلوگیری کرد.  اینترنت باید برای همه مردم در دسترس باشد و فضایی امن و پاسخگو ایجاد کنیم. 

وی در پایان گفت: اگر این موارد رعایت و لحاظ شود، می توان یک قانون مشخص برای استفاده از مواهب، حفظ کرامت و باورهای اعتقادی و دینی و همچنین امنیت روانی جامعه و جلوگیری از سوء استفاده روانی ایجاد کرد.

