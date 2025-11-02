عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به ویروس جدید تب برفکی در میان دام‌های کشور گفت: این بیماری در هر منطقه‌ای ۴۰ درصد از دام‌های کشور را تلف می‌کند، اما به دلایل نامعلوم از واردات واکسن‌های ضد این ویروس به کشور جلوگیری می‌شود.

سیدمحمد سادات ابراهیمی؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با شیوع سویه جدید تب برفکی در میان دام های کشور، اظهار کرد: متاسفانه از اوایل آبان ماه سال جاری ویروس جدید تب برفکی وارد کشور شده و در میان دام های استان های تهران، قم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان و مناطقی دیگر از کشور، شیوع و آنجا را در بر گرفته است.

به دلایل نامعلوم از واردات واکسن جدید تب برفکی به کشور خودداری شده است

وی با اشاره به اینکه چون این سویه از بیماری تب برفکی جدید است، واکسن های داخلی نتوانسته روی آن اثر گذار باشد، تصریح کرد: بر اساس اظهارنظر برخی کارشناسان برای از بین بردن این ویروس، واکسن مخصوصی وجود دارد. کشور ترکیه این واکسن را در اختیار دارد، اما به بنا به دلایل نامعلومی از وارد کردن این نوع واکسن که بتواند از شیوع این ویروس در میان دام ها جلوگیری کند، خودداری شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با ورود تب برفکی در هر منطقه، 40 درصد از دام های آن منطقه تلف می شوند و لذا از لحاظ اقتصادی و امنیت بهداشتی یک خسارت سنگینی وارد می کند.

لزوم فوریت در تامین ارز واردات واکسن تب برفکی به کشور

سادات ابراهیمی تاکید کرد: توصیه و پیشنهاد ما به دولت بالاخص وزارتخانه های کشاورزی و بهداشت این است که هر چه سریع تر منابع لازم برای تامین این واکسن انجام شود تا بتوانیم واکسن ها را وارد و به شکل بلاعوض در اختیار دامداران قرار بدهیم.

وی گفت: به دلیل شدت عملکرد و قوی بودن این ویروس، ممکن است مصرف گوشت دام و شیر این نوع از دام های آسیب دیده خسارات جبران ناپذیری در انسان نیز بوجود بیاورند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: امروز در جلسه کمیسیون کشاورزی، حتما موضوع را پیگیری و از وزارت جهاد کشاورزی می خواهیم سریعا اقدامات لازم را در این ارتباط انجام بدهد.

به گزارش تابناک، صنعت دامپروری کشور مدتی است که با موجی سهمگین و کشنده از یک سویه جدید ویروس تب برفکی دست و پنجه نرم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد منشأ این سویه خطرناک، که الگویی کاملاً متفاوت با موارد قبلی دارد، از مناطق آفریقای مرکزی و جنوبی است و تبعات آن منجر به نابودی گسترده گاو‌های مولد و شیرده در واحد‌های صنعتی شده است. این بحران نه تنها کاهش چشمگیر تولید شیر و گوشت را به دنبال داشته، بلکه زنگ خطر فروپاشی مالی فعالان صنعت و بیکاری کارگران را به صدا درآورده است.