En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

تب برفکی در هر منطقه ۴۰ درصد از دام‌ها را نابود می‌کند / چرا از واردات واکسن‌های ضد این ویروس جلوگیری می‌شود؟

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به ویروس جدید تب برفکی در میان دام‌های کشور گفت: این بیماری در هر منطقه‌ای ۴۰ درصد از دام‌های کشور را تلف می‌کند، اما به دلایل نامعلوم از واردات واکسن‌های ضد این ویروس به کشور جلوگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۹۲
| |
543 بازدید
|
۳

تب برفکی در هر منطقه ۴۰ درصد از دام‌ها را نابود می‌کند / چرا از واردات واکسن‌های ضد تب برفکی جلوگیری می‌شود؟

سیدمحمد سادات ابراهیمی؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با شیوع سویه جدید تب برفکی در میان دام های کشور، اظهار کرد: متاسفانه از اوایل آبان ماه سال جاری ویروس جدید تب برفکی وارد کشور شده و در میان دام های استان های تهران، قم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،  خوزستان و مناطقی دیگر از کشور، شیوع و آنجا را در بر گرفته است.

به دلایل نامعلوم از واردات واکسن جدید تب برفکی به کشور خودداری شده است

بر اساس اظهارنظر برخی کارشناسان برای از بین بردن این ویروس، واکسن مخصوصی وجود دارد. کشور ترکیه این واکسن را در اختیار دارد، اما به بنا به دلایل نامعلومی از وارد کردن این نوع واکسن که بتواند از شیوع این ویروس در میان دام ها جلوگیری کند، خودداری شده است.

وی با اشاره به اینکه چون این سویه از بیماری تب برفکی جدید است، واکسن های داخلی نتوانسته روی آن اثر گذار باشد، تصریح کرد: بر اساس اظهارنظر برخی کارشناسان برای از بین بردن این ویروس، واکسن مخصوصی وجود دارد. کشور ترکیه این واکسن را در اختیار دارد، اما به بنا به دلایل نامعلومی از وارد کردن این نوع واکسن که بتواند از شیوع این ویروس در میان دام ها جلوگیری کند، خودداری شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با ورود تب برفکی در هر منطقه، 40 درصد از دام های آن منطقه تلف می شوند و لذا از لحاظ اقتصادی و امنیت بهداشتی یک خسارت سنگینی وارد می کند.

لزوم فوریت در تامین ارز واردات واکسن تب برفکی به کشور

سادات ابراهیمی تاکید کرد: توصیه و پیشنهاد ما به دولت بالاخص وزارتخانه های کشاورزی و بهداشت این است که هر چه سریع تر منابع لازم برای تامین این واکسن انجام شود تا  بتوانیم واکسن ها را وارد و به شکل  بلاعوض در اختیار دامداران قرار بدهیم.

وی گفت: به دلیل شدت عملکرد و قوی بودن این ویروس، ممکن است مصرف گوشت دام و شیر این نوع از دام های آسیب دیده خسارات جبران ناپذیری در انسان نیز بوجود بیاورند. 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: امروز در جلسه کمیسیون کشاورزی، حتما موضوع را پیگیری و از وزارت جهاد کشاورزی می خواهیم سریعا اقدامات لازم را در این ارتباط انجام بدهد.

به گزارش تابناک، صنعت دامپروری کشور مدتی است که با موجی سهمگین و کشنده از یک سویه جدید ویروس تب برفکی دست و پنجه نرم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد منشأ این سویه خطرناک، که الگویی کاملاً متفاوت با موارد قبلی دارد، از مناطق آفریقای مرکزی و جنوبی است و تبعات آن منجر به نابودی گسترده گاو‌های مولد و شیرده در واحد‌های صنعتی شده است. این بحران نه تنها کاهش چشمگیر تولید شیر و گوشت را به دنبال داشته، بلکه زنگ خطر فروپاشی مالی فعالان صنعت و بیکاری کارگران را به صدا درآورده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تب برفکی بیماری دام ها مجلس مجلس شورای اسلامی دامپزشکی کمیسیون کشاورزی نماینده مجلس واکسیناسیون دام و طیور
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تب برفکی:این تب خطرناک به سفره ما هم خواهد رسید! 
شیوع تب برفکی در شهرستان عسلویه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
France
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
5
پاسخ
بعد سوء مدیریت در خشکاندن سدها نوبت نابودی دامهاست . واکسن چیه ماشین وارد بشه آقا زاده ها بگازند در مملکت
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
0
پاسخ
یادسعیدنمکی وزیرسابق بهداشت افتادیم که باگردنکلفتی واردات دارو راممنوع کرد.وقتی داروی انسانی ممنوع میشود میخواهید داروی دامی اجازه واردات بیابد؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
0
پاسخ
چون یه خودی یا آقازاده ادعای تولید واکسن ملی کرده
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۵ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۴ نظر)
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۹ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۴ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005c1I
tabnak.ir/005c1I