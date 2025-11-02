جلال ملکی در توضیح بیشتر اظهار کرد: ساعت ۱۱:۰۹ امروز یکشنبه وقوع حادثه آتشسوزی در یک رستوران واقع در شهرک غرب، خیابان ایرانزمین به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله چهار ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: در محل حادثه مشاهده شد یک رستوران دوطبقه دچار آتشسوزی شده است. در قسمت حیاط این رستوران تعدادی میز و صندلی در زیر سقفی از ایرانیت قرار داشت که آتشسوزی از همان جا آغاز و به بخش داخلی رستوران سرایت کرده بود.
ملکی افزود: در کنار این رستوران یک شعبه بانک قرار دارد که بخشی از آن نیز در اثر شدت حرارت و سرایت آتش دچار آسیب شده است. آتشنشانان بلافاصله با استفاده از تجهیزات تنفسی و خطوط لوله، عملیات اطفا را آغاز کرده و از گسترش حریق جلوگیری کردند.
سخنگوی آتشنشانی تهران با بیان اینکه عملیات مهار و ایمنسازی محل همچنان ادامه دارد، گفت: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع حادثه و میزان خسارات، و مصدومان اعلام خواهد شد.
تکمیلی:
این حریق مهار شده و هنوز علت و میزان خسارت اعلام نشده است.