دکتر مسعود پزشکیان ضمن بازدید از سازمان انرژی اتمی، با جمعی از مدیران ارشد صنعت هستهای گفتوگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش تابناک؛ در این نشست، محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گزارشی از آخرین وضعیت و پیشرفتهای صنعت هستهای کشور ارائه کرد.
همچنین محمدرضا کاردان، رئیس مرکز نظام ایمنی هستهای کشور، در گزارشی به تشریح اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی هستهای پرداخت.
دکتر مسعود پزشکیان در این رویداد، با همراهی دکتر محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، ضمن بازدید از راکتور تحقیقاتی شهید فخریزاده (تهران) و آزمایشگاههای تولید رادیودارو در سازمان انرژی اتمی ایران، در جریان تازهترین دستاوردهای این صنعت در حوزههای تحقیقاتی، تشخیصی و درمانی قرار گرفت.