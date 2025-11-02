En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار رئیس جمهور با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای

رئیس‌جمهور با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۷۲
| |
460 بازدید

دیدار رئیس جمهور با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای

دکتر مسعود پزشکیان ضمن بازدید از سازمان انرژی اتمی، با جمعی از مدیران ارشد صنعت هسته‌ای گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش تابناک؛ در این نشست، محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گزارشی از آخرین وضعیت و پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای کشور ارائه کرد.

همچنین محمدرضا کاردان، رئیس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، در گزارشی به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی هسته‌ای پرداخت.

دکتر مسعود پزشکیان در این رویداد، با همراهی دکتر محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، ضمن بازدید از راکتور تحقیقاتی شهید فخری‌زاده (تهران) و آزمایشگاه‌های تولید رادیودارو در سازمان انرژی اتمی ایران، در جریان تازه‌ترین دستاوردهای این صنعت در حوزه‌های تحقیقاتی، تشخیصی و درمانی قرار گرفت.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور دیدار سازمان انرژی اتمی صنعت هسته ای خبر فوری
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: تأسیسات هسته‌ای با قدرت بیشتر بازسازی می‌شود
پرده برداری رئیس جمهور از نیت واقعی صنعت هسته‌ای
دیدار رئیس‌جمهور با نخست وزیر روسیه+عکس
دیدار رئیس‌جمهور با پدر شهید آل هاشم
اسلامی: هر گرم مشتقات سنگین ده‌ها هزار دلار می‌ارزد
بزرگترین مرکز تست سقوط هسته‌ای در اصفهان افتتاح شد
موضوع مهم جلسه امروز رئیس جمهور با شورای رقابت
عکس: پزشکیان با مکرون دیدار کرد
جزئیات سفر رئیس‌جمهور به بوشهر
تصاویر: سلام سفرا به مسعود پزشکیان
بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه صنعت هسته‌ای
فیلم: رونمایی از دستاوردهای هسته‌ای با حضور رئیس جمهور
جزئیات جلسه پزشکیان با رهبر انقلاب
دیدار رئیس جمهور با استاد برجسته فلسفه
چرا پزشکیان با آیت الله سیستانی دیدار نکرد؟!
سند راهبردی صنعت هسته‌ای کشور منتشر شد
کمالوندی: دشمن گزینه‌ای جز دیپلماسی ندارد
خبر خوش هسته‌ای درباره راکتور اراک
فیلم: جایگاه ایران در حوزه فناوری هسته‌ای کجاست؟
نیاز‌های هسته‌ای با انجام تحقیقات درون‌زا تامین می‌شود
رئیس جمهور به وزارت امور خارجه رفت
تاکید شمخانی بر نقش فناوری هسته‌ای در کشور
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۳ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۴ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۸۴ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۰ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005c0y
tabnak.ir/005c0y