جنجال تابعیت فرزند عارف در مجلس!

نماینده مجلس می گوید فرزند محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور تابعیت آلمان دارد و برای همین جایگاه‌ او غیرقانونی است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ حمید رسایی نماینده تهران در صحن علنی مجلس گفت: اول با خود آقای عارف صحبت کردم و گفتم اگر برنامه‌ای برای لغو این تابعیت دارید، ما چیزی نمی‌گوییم و صبر می‌کنیم. ایشان گفتند: «نخیر، بنده در کار بچه‌هایم دخالت نمی‌کنم.» من هم به ایشان گفتم: «آقای عارف، قانون در کار ما دخالت می‌کند.» بعد از این من این مساله را ماده ۲۳۴ کردم؛ چرا پیگیری نمی‌شود؟ دیوان محاسبات هم این مساله را تایید کرده است.