جنجال تابعیت فرزند عارف در مجلس!

نماینده مجلس: فرزند عارف تابعیت آلمان را دارد؛ برای همین جایگاه‌ او غیرقانونی است
کد خبر: ۱۳۳۷۷۶۱
| |
897 بازدید
|
۱۲
جنجال تابعیت فرزند عارف در مجلس!

نماینده مجلس می گوید فرزند محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور تابعیت آلمان دارد و برای همین جایگاه‌ او غیرقانونی است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ حمید رسایی نماینده تهران در صحن علنی مجلس گفت: اول با خود آقای عارف صحبت کردم و گفتم اگر برنامه‌ای برای لغو این تابعیت دارید، ما چیزی نمی‌گوییم و صبر می‌کنیم. ایشان گفتند: «نخیر، بنده در کار بچه‌هایم دخالت نمی‌کنم.» من هم به ایشان گفتم: «آقای عارف، قانون در کار ما دخالت می‌کند.» بعد از این من این مساله را  ماده ۲۳۴ کردم؛ چرا پیگیری نمی‌شود؟ دیوان محاسبات هم این مساله را تایید کرده است.

برچسب ها
عارف تابعیت آلمان آلمان فرزند عارف نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
4
9
پاسخ
فرزند عارف تابعیت آلمان را دارد؛ برای همین جایگاه‌ او غیرقانونی است . عارف ضد قشر کارمند و معلم و بازنشسته است و زودتر باید اخراج شود. والسلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
1
15
پاسخ
چرا کشوری درست کرده اید که حتی بچه های خودتون که همه جور حال می کنن رو بیت المال وای نمیستن؟!!!!!!!!!!!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
5
4
پاسخ
این آقای رسایی هیچ کار دیگری ندارد ؟ کسی که در این شرایط در دولت سمت و مسئولیت بگیرد دیوانه است . فکر کنم عارف هم دنبال بهانه می گردد برود کنار
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
11
پاسخ
زندگی هر فرد به خودش مربوطه فقط من این سوال رو دارم
چرا با کشورهایی که مشکل داریم و بعضی هاشون متخاصم هستن فرزندان مسوولین تابعیت اونجا رو دارن بعبارت دیگر چرا برای مردم حرام هست ولی برای مسوولین حلال
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
بله همه باید هر کشوری که می خواهند بتوانند بروند اما به پول خودشون و دسترنج خودشون نه با پول بیت المال!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
2
پاسخ
قانون در مورد حل فساد و تورم و بیکاری چیزی به شما نمیگوید؟!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
2
پاسخ
خوب الحمداله مجلس انقلابی هم در حال حل کردن آخرین مشکلات کشور است
واقعا جمیعا خسته نباشید !!!
ناشناس
|
France
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
1
پاسخ
یعنی یارو باباش چهل سال تو بالاترین سطح بوده باز هم رفته جای دیگه تابعیت گرفته بعد انتظار از مردم عادی چیه
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
2
پاسخ
جنجال در مجلس و تلویزیون برای چند درصد مردم مهمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
2
پاسخ
ای کاش شما مسئولین یه لطفی می کردید و دخالتی به کار مردم هم نداشتید. تا راحت زندگی کنند مثل بچه های خودتون
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
1
پاسخ
قانون باید اجرا بشه
