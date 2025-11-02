En
صداوسیما در حد مکتبخانه‌های قدیمی هم نیست!

رسانه ملی کشور ما هنوز فرصت دارد خود را بازسازی کند و با جلب اعتماد مردم به شرایط سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برگردد و مهم‌ترین مرجع رسانه‌ای برای ملت ایران باشد.
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ برای دستیابی به این هدف، لازم است در انتصاب مدیران ارشد رسانه ملی نکاتی رعایت شوند که مستقیماً در ایجاد تحول محتوائی این رسانه تأثیرگذارند.

اولین نکته این است که رئیس رسانه ملی و مدیران ارشد آن باید افراد باسوادی باشند که بتوانند شرایط حساس معادلات جهانی را تشخیص بدهند. این سواد به معنای درک صحیح اقتضائات داخل کشور و فهم درست تحولات روز دنیاست. بدون برخورداری از چنین درک و فهمی نمی‌توان افکار عمومی یک ملت را در جهت منافع ملی شکل داد.

دوم، استقلال است. بسیاری از مشکلات امروز رسانه ملی ما ناشی از عدم استقلال فکری و سیاسی مدیران آن است بطوری که این رسانه اکنون در ارزیابی صاحبنظران یک رسانه ملی به معنای واقعی آن نیست. این، نقص بزرگی است که اگر برطرف نشود نمی‌توان انتظار هیچ تحولی را در رسانه ملی داشت.

و سوم، تفکر عمیق فرهنگی است. امام خمینی معتقد بودند رسانه ملی باید دانشگاه باشد. متأسفانه رسانه ملی در سطح مکتب‌خانه‌های قدیم عمل می‌کند. کار باید در دست مدیرانی باشد که همچون نخبه‌ترین اساتید دانشگاه بتوانند رسانه ملی را به یک دستگاه فرهنگ‌ساز تبدیل نمایند.

اگر این سه مقوم در سطح رئیس و مدیران ارشد رسانه ملی تأمین شوند، این رسانه می‌تواند جایگاه واقعی خود را بازیابد.

 

