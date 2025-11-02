En
عکس خاص افسانه بایگان و الهام حمیدی در بیت رهبری

تصویری کمتر دیده شده و قدیمی از پروانه معصومی، افسانه بایگان، بهاره افشاری و الهام حمیدی در بیت رهبری و در دیدار با رهبر انقلاب در سال ۸۹ در فضای مجازی بازنشر شده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۱۶
312 بازدید
عکس خاص افسانه بایگان و الهام حمیدی در بیت رهبری
