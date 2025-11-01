En
بالاخره کدام شهر میزبان دربی می‌شود؟

دربی ۱۰۶ پایتخت باز هم در شهر دیگری غیر از تهران برگزار خواهد شد.
بالاخره کدام شهر میزبان دربی می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، انتظار می‌رود درست مثل دربی ۱۰۴ که به میزبانی شهر اراک برگزار شد، بار دیگر شرایط به سمتی برود که این شهر میزبان یکی از حساس‌ترین مسابقات فوتبال ایران باشد و تاریخ برای اراکی‌ها تکرار شود.

مسئولان سازمان لیگ هنوز برای انتخاب میزبان دربی پیش روی تهران، به تصمیم قطعی نرسیده‌اند و انتخاب بین دو گزینه شیراز و اراک همچنان در مرحله بررسی قرار دارد.

ورزشگاه پارس شیراز ظرفیت حدود ۵۰ هزار تماشاگر دارد، در حالی که ورزشگاه امام خمینی اراک تنها حدود ۱۵ هزار نفر گنجایش دارد؛ موضوعی که بدون تردید محدودیت جدی در حضور تماشاگران ایجاد خواهد کرد.

اکنون باید دید تصمیم‌گیران فوتبال ایران ترجیح می‌دهند با تکیه بر تجربه موفق میزبانی اراک در دربی گذشته دوباره این شهر را انتخاب کنند، یا با وجود انتقادات به میزبانی نه‌چندان مطلوب شیراز در دیدار فجر شهید سپاسی – استقلال، بار دیگر ورزشگاه پارس را برای این بازی حساس در نظر بگیرند.

