الجولانی به دیدار ترامپ می‌رود

فرستاده آمریکا به سوریه اعلام کرد که رئیس جمهور خودخوانده سوریه به کاخ سفید می‌رود تا توافقی را برای پیوستن به ائتلاف ضد داعش امضا کند.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۰۲
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، توماس باراک، فرستاده آمریکا به سوریه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه کنفرانس گفتگوی منامه در بحرین گفت که ابو محمد الجولانی (احمد الشرع)، رئیس جمهور خودخوانده سوریه در واشنگتن در روز هشتم نوامبر در کاخ سفید توافقی را برای پیوستن دمشق به ائتلاف تحت امر آمریکا علیه داعش امضا می‌کند.

باراک گفت که دور پنجم مذاکرات مستقیم میان سوریه و رژیم صهیونیستی پس از این سفر برگزار خواهد شد.

در همین حال، اکسیوس نیز گزارش داد که الجولانی برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دهم نوامبر به واشنگتن خواهد رفت.

اکسیوس به نقل از فرستاده آمریکا گزارش داد که واشنگتن خواهان دستیابی به توافق امنیتی مرزی میان سوریه و رژیم صهیونیتی در اواخر سال میلادی جاری است.

سوریه الجولانی تحریر الشام توماس باراک فرستاده ترامپ آمریکا ترامپ
