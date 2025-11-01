En
صداوسیما قطعا به پیرپسر مجوز اکران نمی‌دهد!

اکران آنلاین «پیرپسر» از بعد از ظهر امروز (شنبه) به دستور رئیس ساترا متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۸۷
311 بازدید
صداوسیما قطعا به پیرپسر مجوز اکران نمی‌دهد!

به گزارش تابناک، یک منبع آگاه درباره دستور توقیف اکران آنلاین فیلم پیرپسر گفت: صداوسیما که در زمان اکران سینمایی «پیر پسر» به اشکال مختلف به این فیلم و وزارت ارشاد حمله کرده حالا نمی‌خواهد اجازه اکران آنلاین بدهد. در واقع ساترا توپ را در زمین وزارت ارشاد انداخته که مجوز اکران این فیلم را ماه‌ها قبل داد و هزینه سنگین اکران این فیلم جنجالی را هم پرداخت.

وی تأکید کرد: در واقع ساترا نمی‌خواهد مجوز اکران آنلاین بدهد تا از حملات احتمالی در امان باشد وگرنه برای هر فیلم دیگری مجوز اکران آنلاین را در عرض ۲ساعت صادر می‌کند.

