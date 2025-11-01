En
برق گرفتگی صابر کاظمی رد شده است

رییس فدراسیون والیبال با بیان اینکه موضوع برق گرفتگی در خصوص صابر کاظمی رد شده است، گفت: منتظر گزارش پلیس هستیم.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۷۶
4 بازدید
برق گرفتگی صابر کاظمی رد شده است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، میلاد تقوی در مورد آخرین وضعیت صابر کاظمی، اظهار کرد: همه می‌دانند شرایط صابر سخت است و پزشک شفاف توضیح داد که عارضه در اثر یک ضایعه مغزی بابت پاره شدن یکی از شریان‌های مغزی رخ داده و هر جایی ممکن بود این اتفاق رخ داد.

وی افزود: متاسفم برخی افراد از این فضا سوء استفاده می کنند. آقای صابر کاظمی در کمیته انضباطی محروم شد اما در کمیته استیناف مورد بخشش قرار گرفت و حتی جریمه نقدی نیز به دلیل حضور وی در بخش مسئولیت‌های اجتماعی در بشاگرد مورد بخشش قرار گرفت و هیچ منعی برای بازی در هیچ جایی ندارد و مستندات عرایض بنده نیز مشخص است.

رییس فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه امیدواریم دعای خیر مردم شامل حال صابر کاظمی شود، گفت: معتقدم هیچ چیز ناممکنی برای خداوند وجود ندارد و ما امیدوار هستیم.  

تقوی در خصوص موضوع برق گرفتگی نیز، اعلام کرد: موضوع برق گرفتگی منتفی و پارگی یکی از شریان‌های اصلی مغز باعث ایجاد شوک و تصور شده برق گرفتگی است و پس از آن موضوع برق گرفتگی مطرح شده است.

وی ادامه داد: پارگی شریان جزء شایع‌ترین عارضه‌های مغزی است که در این سنین برای افراد رخ می‌دهد و منطقی است کارهای حقوقی را پیگیری می‌کنیم و منتظر گزارش پلیس هستیم. ابتدا باید خانواده پیگیری حقوقی کنند و ما باید آن‌ها را حمایت می‌کنیم اما خانواده صابر هم اکنون شرایطی ندارند که در مورد این مسائل، صحبت شود.

