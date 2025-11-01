En
واکنش عراقچی به کشتار بی گناهان در سودان

تروریسم و خشونت علیه افراد بی‌گناه، به هر شکل و در هر نقطه از جهان، باید همواره محکوم شود
کد خبر: ۱۳۳۷۶۷۲
299 بازدید

واکنش عراقچی به کشتار بی گناهان در سودان

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در واکنش به کشتار بیگناهان در سودان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

در تماس با همتای سودانی خود، آقای محی‌الدین سالم، مراتب اندوه و نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران را نسبت به کشتار فاجعه‌بار غیرنظامیان بی‌گناه در شهر فاشر ابراز کردم و بر همبستگی ایران با دولت و ملت سودان تأکید کردم.

برخی، تروریست‌ها را به دو دسته «خوب» و «بد» تقسیم می‌کنند و از آن‌هایی حمایت می‌کنند که به قول خودشان، برای تحقق منافع آنها «کارهای کثیف» انجام می‌دهند.

چنین استانداردهای دوگانه تأسف‌باری که مدت‌ها است از سوی دولت‌های غربی دنبال می‌شود، نباید در سال ۲۰۲۵ جایی داشته باشد.

تروریسم و خشونت علیه افراد بی‌گناه، به هر شکل و در هر نقطه از جهان، باید همواره محکوم شود.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه سودان کشتار تروریسم کشتار غیرنظامیان گروه های تروریستی خبر فوری
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
