پالس مثبت و مشروط ایران برای مذاکره با آمریکا، همزمانی و همصدایی با برخی اعراب خلیج فارس برای لزوم از سر گیری مذاکرات ایران و آمریکا دارد.

پالس مثبت و مشروط عراقچی برای مذاکره با آمریکا؛ اعراب به خط شدند!

ثبات منطقه‌ای و ترس از گرفتار شدن در جنگی تمام‌عیار در صورت وقوع تقابل نظامی میان تهران و تل آویو/واشنگتن، پیگیری چنین راهبردی را از سوی آنها الزامی کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفت‌و‌گو با الجزیره، اعلام کرده است که آماده مذاکره برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌مان هستیم و از صلح‌آمیز بودن آن اطمینان داریم.

وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه امکان دستیابی به یک توافق عادلانه وجود دارد، اما واشنگتن شروط غیرقابل قبولی را مطرح کرده است، گفت: درباره برنامه موشکی‌مان مذاکره نخواهیم کرد و هیچ فرد عاقلی نمی‌تواند خلع سلاح آن را بپذیرد.

عراقچی عنوان کرد: نمی‌توانیم غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنیم و آنچه با جنگ به دست نیامده، نمی‌تواند با سیاست داده شود.

وی گفت: تمایلی به مذاکرات مستقیم با واشنگتن نداریم و می‌توانیم از طریق مذاکرات غیرمستقیم به توافق برسیم.

در این راستا، «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر خارجه عمان اعلام کرده مشارکت ایران در سیستم جامع امنیت منطقه‌ای در تثبیت ثبات و همکاری مشترک نقش دارد و ایران در مراحل مختلف آمادگی خود را برای مذاکره سازنده اعلام کرده است.

وی در همایش گفت‌وگوی منامه ۲۰۲۵ به میزبانی بحرین و همکاری مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک گفت: امنیت واقعی با سیاست‌های انزوا یا مهار یا به حاشیه راندن ایجاد نمی‌شود بلکه بر پایه فراگیر بودن و مشارکت مثبت بین کشور‌های منطقه است. تجارب تاریخی ثابت کرده که سیاست‌های به حاشیه راندن تنها منجر به وخامت تنش‌ها و طولانی شدن دوره درگیری‌ها شده است.

وی در سخنان خود تأکید کرد که ثبات منطقه‌ای تنها از طریق گفت‌وگوی سازنده و درک متقابل حاصل می‌شود.

وی گفت: ما از مدت‌ها پیش معتقد بودیم که سیاست منزوی کردن ایران راه حل نبوده و مشارکت این کشور در سیستم جامع امنیت منطقه‌ای در تثبیت ثبات و همکاری مشترک نقش دارد. ایران در مراحل مختلف آمادگی خود را برای مذاکرات سازنده نشان داده و در حوادث متعدد به رغم تجاوزات مکرر علیه آن، خویشتن داری کرده است. این نشان دهنده اهمیت روش دیپلماسی فراگیری است که شامل تمام طرف‌ها برای حل چالش‌های مشترک مثل امنیت، کشتیرانی، مبارزه با قاچاق و تغییرات آب و هوایی باشد.

وزیر خارجه عمان گفت: طی سال کنونی میلادی پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا طی پنج دوره مذاکرات شاهد پیشرفت ملموسی بود. چند روز قبل از برگزاری دور ششم که قرار بود سرنوشت ساز باشد اسرائیل حملات نظامی غیرقانونی علیه ایران انجام داد.

از سویی دیگر، «عبد اللطیف بن راشد الزیانی» وزیر خارجه بحرین روز شنبه ۱۰ آبان در بیست و یکمین دور مجمع گفت‌وگوی منامه با موضوع «تامین امنیت خلیج فارس» برگزار شد، تاکید کرد که تلاش‌ها برای برقراری امنیت در منطقه باید همراه با حل‌وفصل پرونده هسته‌ای ایران از راه ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران انجام شود؛ به شکلی که خواسته‌های مردم منطقه را برآورده کند.

به گزارش تابناک، این در حالی است که روز جمعه ۹ آبان رسانه عراقی «بغداد الیوم» به نقل از منابع دیپلماتیک در تهران مدعی شده بود: ایالات متحده از طریق سلطنت عمان پیامی برای ایران ارسال کرده است.

به گفته این منابع، پیام واشنگتن مربوط به احتمال ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای است که از ژوئن گذشته متوقف شده بود.

در این گزارش آمده: دولت دونالد ترامپ تمایل خود را برای ازسرگیری گفت‌و‌گو‌های هسته‌ای اعلام کرده و رئیس‌جمهور آمریکا بر عزم خود برای دستیابی به «توافقی جدید» با ایران تأکید کرده است.

این گزارش در حالی بود که مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نیز روز جمعه ۹ آبان به مسقط پایتخت عمان سفر کرده بود و سلسله دیدار‌هایی با مقامات عمانی و نمایندگان سازمان ملل برگزار نمود و درباره پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله پرونده هسته‌ای و بحران یمن، گفت‌و‌گو کرد.

تخت روانچی اشاره کرده بود که «پرونده هسته‌ای محور اصلی مذاکرات با طرف عمانی بود» و توضیح داد که «تهران موضع خود را با صراحت و شفافیت بیان کرده، اما معتقد است هرگونه مذاکره‌ای که نتایج آن از پیش تعیین شده باشد، بی‌معنا است.»

به گزارش تابناک، پس از یک دهه، برخی کشور‌های عربی خلیج فارس بر پایه ملاحظات جدید اقتصادی و سیاسی، دیدگاه شکاکانه و طردکننده قبلی خود نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را اصلاح کرده و به جای اصرار بر انزوای هسته‌ای تهران، اکنون خواستار مشارکت در مذاکرات هسته‌ای و حتی میزبانی آنها میان ایران و آمریکاست.

ثبات منطقه‌ای و ترس از گرفتار شدن در جنگی تمام‌عیار در صورت وقوع تقابل نظامی میان تهران و تل آویو/واشنگتن، پیگیری چنین راهبردی را از سوی آنها الزامی کرده است.

تمایل اعراب خلیج‌فارس به نزدیکی به ایران به معنای معکوس کردن استراتژی‌ای است که آمریکا به مدت ۳۰ سال روی آن سرمایه‌گذاری کرده، یعنی استراتژی انزوای ایران.