En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
گزارش ویژه «تابناک»؛

بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!

وقتی صدای موتورهایش در آسمان پیچید، یاد روز‌هایی افتادم که آسمان ایران ساکت شده بود. سال‌ها پس از زمین‌گیر شدن ایران-۱۴۰، مهندسان ایرانی با سیمرغ نشان دادند که پرواز هنوز در خون ما جاری است.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۴۰
| |
586 بازدید
|
۱۰
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!
وقتی صدای غرش موتورهایش در آسمان پیچید، لرزشی در دلم نشست که فقط کسی آن را درک می‌کند که روزی  در کاکپیت هواپیما در حال پرواز نشسته باشد. شاید، چون من هنوز درون خودم خلبانم، هرچند قلم را جای یوک گرفته‌ام. اما این روز‌ها دوباره آن حس قدیمی برگشته؛ با پرواز سیمرغ، پرنده‌ای که روی دوش متخصصان ایرانی از خاک برخاست تا یادمان بیاورد هنوز می‌شود در این آسمان پرواز کرد.
 
به گزارش «تابناک»؛ سی‍مرغ تازه‌ترین دستاورد صنایع هوایی وزارت دفاع است؛ هواپیمایی مسافربری سبک‌وزن که قابلیت تبدیل به هواپیمای ترابری و امدادرسانی را نیز دارد. این هواپیما از نظر طراحی شباهت‌هایی با نسخهٔ پیشین ایران-۱۴۰ (نسخهٔ تولید مشترک با اوکراین) دارد، اما تفاوت‌های مهم و برجسته‌ای نیز به همراه دارد. تغییرات در بال، دم، بدنه و اضافه‌شدن رمپ بار عقب برای تخلیه و بارگیری سریع، نشان از طراحیِ مجددی دارد که برای شرایط ایران مناسب‌سازی شده است.

سرعت 460 تا 533 کیلومتری پرنده ایرانی

طول تقریبی آن ۲۳ متر، عرض با بال‌ها حدود ۲۵ متر و ارتفاع نزدیک به ۸ متر گزارش شده است. بیشینه وزن برخاست (MTOW) آن تا حدود ۲۱ تُن اعلام شده است...
وقتی بعد از سقوط تلخ پرواز تهران–طبس، هواپیمای ایران-۱۴۰ زمین‌گیر شد، دلم شکست. آن حادثه فقط سقوط یک هواپیما نبود، بلکه افتِ امید در یک صنعت تلقی می‌شد. اما می‌دانستم که بچه‌های صنایع هوایی ایران ساکت نمی‌مانند، چون آنها آسمان را در رگ‌هایشان دارند. حالا، وقتی خبر پرواز سیمرغ را در نمایشگاه هوایی کیش در سال ۱۴۰۳ شنیدم، قلبم آرام گرفت. بالاخره، بعد از سال‌ها سکوت، دوباره پرنده‌ای از خاک وطن برخاست.
 
از نظر فنی، سیمرغ دارای مشخصات قابل توجهی است: طول تقریبی آن ۲۳ متر، عرض با بال‌ها حدود ۲۵ متر و ارتفاع نزدیک به ۸ متر گزارش شده است. بیشینه وزن برخاست (MTOW) آن تا حدود ۲۱ تُن اعلام شده است و توان حمل بار یا مأموریت‌های ویژه تا حدود ۶ تُن مهمترین مشخصاتی است که درباره این پرنده که امروز تمام ایرانی می خوانندش، منتشر شده است.
 
استاندارد سرعت کروزِ آن در حدود ۴۶۰ کیلومتر بر ساعت و سرعت بیشینه نزدیک به ۵۳۳ کیلومتر بر ساعت تخمین زده شده؛ اعدادی که برای هواپیمایی منطقه‌ای با موتور توربوپراپ و ساخت داخل قابل احترام‌اند. دارای تخت‌پرش کوتاهی (STOL) برای باند‌های کوتاه و خاکی نیز عنوان شده است  به‌طوری که برخی گزارش‌ها بیان می‌کنند سیمرغ می‌تواند از باند‌هایی با طول تقریباً ۱۲۰۰ متر یا کمی بیشتر برخیزد.
 
بازگشت غرور به آسمان ایران؛ سیمرغ، پرنده‌ای که از دل خاک برخاست تا دوباره امید را پرواز دهد
موتور‌های هر دو سمت این هواپیما توربوپراپ هستند  گفته می‌شود از نوعی برگرفته یا اقتباس‌شده از موتور کلیموف TV۳-۱۱۷ یا نسخه مشابه تولید داخل هستند که قدرتِ هرکدام برای این مدل در حدود ۲۵۰۰ اسب‌بخار تخمین زده شده است. این موتور‌ها در ترکیب با بال فوقانی و دم T شکل، طراحی شده‌اند تا انعطاف عملیاتی بالایی در محیط‌های متنوع مثل کوهستان، بیابان یا باند‌های فرعی داشته باشند. سامانهٔ ناوبری مدرن، کابین خلبان با رابط دیجیتال‌تر نسبت به نسل‌های قبلی، و طراحی بدنهٔ مقاوم در برابر خوردگی و شرایط سخت محیطی نیز از دیگر ویژگی‌های فنی این هواپیما هستند.
 
سیمرغ تامین‌کننده نیاز داخلی است؛ نه رقیب نمونه‌های خارجی
 
می‌توان سیمرغ را در خانوادهٔ هواپیما‌های منطقه‌ایِ ترابری سبک همچون CN-۲۳۵، An-۱۴۰ و یا برخی مدل‌های Dornier ۲۲۸ دانست؛ با این تفاوت که در شرایط ایران، طراحی شده برای باند‌های کوتاه، نگهداری ساده‌تر و توان تولید داخلی بیشتر. اگرچه هنوز نمی‌تواند از همهٔ جهات به بهترین‌های جهانی برسد، اما هدفش نه رقابت مستقیم با نمونه‌های بزرگِ بین‌المللی، بلکه تأمین نیاز داخلی با تکیه بر توان بومی است.
 
من نمی‌دانم تست‌پایلوت این پرنده کیست، اما حرفم این است که «او کسی است که باید پرنده‌ای را در آسمان بالا ببرد و قرار است روزی مردم سیل‌زده یا زلزله‌زده را نجات دهد، یا کودکی را به آغوش مادر نگرانش برساند. شاید روزی وزیری یا پزشکی را به شهری ببرد که باندش خاکی است. پس امید مردم در صدای موتور‌های پرنده تو خلاصه می‌شود. پس مشت‌هایت را گره کن، تراتل را با اقتدار بفشار و یوک پرنده‌ات را با همان عشق تکان بده که یک نقاش عاشق، قلمش را بر بوم می‌کشد. چون تو در حال زنده کردن طنین غرورانگیز آهنی هستی که با اراده ساخته شده، نه با سفارش و قرارداد خارجی.»

از ایران–۱۴۰ تا سیمرغ؛ مسیری دشوار اما سربلند

«شاید امروز نتوانیم از اوکراین یا روسیه کمک بگیریم، اما همین خودباوری مهندسان ایرانی بود که دوباره پرنده‌ای ۵۰ نفره را از دل خاک برخیزاند.»
ساخت چنین هواپیمایی در دل تحریم‌ها یعنی شکستن دیوار ناممکن. در زمانی که حتی واردات ساده‌ترین تراشه‌ها یا تجهیزات پروازی با هزار مانع مواجه است، «سیمرغ» نماد جسارت است. مهندسان ایرانی نه‌تنها مسیر گذشته را تکرار نکردند، بلکه از اشتباهات پروژهٔ ایران-۱۴۰ درس گرفتند و به سمت خودکفایی واقعی رفتند.
 
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!
 
سیمرغ شاید هنوز فاصله‌ای تا مدل‌های غربی مانند ATR-۴۲ یا Dash ۸ داشته باشد، اما هدفش رقابت جهانی نیست. هدفش این است که مردم ایران را در مناطق دورافتاده، بدون وابستگی به خطوط خارجی، جابه‌جا کند. این پرنده با اتکا به مهندسی بومی و اراده‌ای که در چهرهٔ سازندگانش موج می‌زند، قرار است پلی باشد بین زمین و آسمان، بین نیاز و توان؛ و من امیدوارم این تنها آغاز باشد.
 
امیدوارم روزی ایران نه فقط هواپیمای مسافربری توربوپراپ، بلکه هواپیمای جت مسافربری را هم بسازد. همان‌طور که بچه‌های جهاد خودکفایی و صنعت پهپاد‌ها از علاقهٔ مردم الهام گرفتند و پهپاد‌های با موتور جت ساختند، چرا سیمرغ نتواند جرقهٔ یک رؤیای بزرگ‌تر باشد؟ بهرحال امروز ایران با تکیه بر توان مهندسان جوان، قدرت علمی داخلی و بر بلندای دیوار تحریم توانسته اند پرنده ای به نام «سیمرغ» را برای هموطنان شان به پرواز در بیاورند و به جمع 20 کشوری که امروز سازنده هواپیما در دنیا هستند، اضافه شود. امید که این سیمرغ همپای همان پرنده اساطیر ایرانی خوشی و شادکامی را برای مردمان ایران زمین به ارمغان بیاورد.
 
من به این پروژه خوش‌بینم، چون در هر پیچ و مهره‌اش عشق به وطن را می‌بینم. این پرنده فقط یک سازه فلزی نیست، حاصل ایمان است؛ و هر بار که صدای چرخ‌هایش روی باند برخاسته از خاک وطن می‌پیچد، به خودم می‌گویم: «هنوز می‌شود پرواز کرد، اگر بخواهیم.»
اشتراک گذاری
برچسب ها
هواپیما پرواز ایرباس‌ ای تی آر ایران-140 هواپیمای سیمرغ هسا هسا سیمرغ
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دو پرواز خارجی به فرودگاه اهواز اضافه می‌شود
چرا هواپیما چراغ دارد؟
آسمان کشور همچنان تا ساعت ۱۴ امروز بسته است
جستجوی هوایی امدادگران بر فراز دنا
شرایط نامساعد جوی در منطقه سقوط هواپیما
قراردادهای خرید هواپیما احیا می شود؟
پرواز دوباره 80 هواپیمای لوفت‌هانزا از ماه ژوئن
تصویر محل دقیق سقوط هواپیما ای تی‌آر
بازداشت و آزادی خلبان افشاگر
لحظات سقوط یک هواپیمای ای تی آر
نوروز هواپیمایی با ۲۲ هزار پرواز داخلی و بین المللی
برخورد خانواده قربانيان هواپیما با وزیر راه
بازدید رئیسی از شرکت هواپیماسازی ایران (هسا)
انتقال بخشی از پیکرها به پایین قله دنا
تمدید لغو پروازها تا بامداد دوشنبه
انتقال جعبه سیاه هواپیمای ای تی آر
دستاورد جدید وزارت دفاع؛ «سیمرغ» به پرواز درآمد
ارتفاع پایین هواپیمای ای تی آر در دنا
لغو پرواز تهران به پاریس
وضعیت خانواده‌ مسافران هواپیمای آسمان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
کوثر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
زنده باد این هواپیما و نیز هواپیمای جنگنده صاعقه نماد قدرت ملی و از جمله نمادهای پیشرفت های تکنولوژیکی ماهستن مگه ما چیمون کمه ما نخبه و افتخار علمی زیاد داریم یعنی ما هواپیما به حد هواپیماهای چینی که در دنیا درجه ۴ هستن هم نمیتونیم جت بسازیم صد درصد بهترشم میسازیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
آفرین ما باید گام به گام در این صنعت رشد وپیشرفت کنیم و به جمع ده یازده کشور موفق تبدیل بشیم و در آینده بیش از نصف بازار تولید و فروش هواپیما رو در دست بگیریم
افتخار ملی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
باعث افتخاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
بجای حیف و میل بیت المال در فوتبال و موارد شبیه به اون ما باید تو اینچیزا سرمایه گذاری کنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
همون انتونوف یا ایران ۱۴۰ هست اسمشو تغییر دادین دیگه.
اون موقع باز اکراین بیچاره بود و کمک میکرد اون فاجعه بودد!!! الان دید وایولاا
صاعقه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
باید در هواپیما سازی خودکفا شیم و جتی بسازیم بهتر از ۷۳۷ و F-35 آمریکا تا برای تامین امنیت هوایی کشور لنگ این و اون نباشیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
چه عجب از هواپیما سازیم یه خبر گذاشتی؟!
سعی کنید از صنایع هوایی و فضایی و ماهواره سازی بیشتر خبر بگیرید.
هلیکوپتر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
در زمینه هلیکوپتر سازیم پیشرفتهای خوبی داشتیم ولی باید به تولید انبوه برسونیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
آفرین.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
باید از سوئد هم کمک بگیریم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005byq
tabnak.ir/005byq