در خصوص ادعای روزنامه عراقی در خصوص ارسال پیام از سوی آمریکا به ایران از طریق عمان، اسماعیل کوثری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی تابناک، اظهار کرده است: این مسائلی که مطرح می‌شود بیشتر عملیات روانی است و این خبر را تکذیب می‌کنم.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، بغداد الیوم به نقل از منابع دیپلماتیک در تهران مدعی شد: ایالات متحده از طریق سلطنت عمان پیامی برای ایران ارسال کرده است.

به گفته این منابع، پیام واشنگتن مربوط به احتمال ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای است که از ژوئن گذشته متوقف شده بود.

در این گزارش آمده: دولت دونالد ترامپ تمایل خود را برای ازسرگیری گفت‌و‌گو‌های هسته‌ای اعلام کرده و رئیس‌جمهور آمریکا بر عزم خود برای دستیابی به «توافقی جدید» با ایران تأکید کرده است.

ادعای این روزنامه عراقی در حالی است که مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نیز روز جمعه به مسقط سفر کرد و سلسله دیدار‌هایی با مقامات عمانی و نمایندگان سازمان ملل برگزار نمود تا درباره پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله پرونده هسته‌ای و بحران یمن، گفت‌و‌گو کند.

طبق اعلام رسمی وزارت خارجه عمان، این دیدار در چارچوب برگزاری یازدهمین دور از رایزنی‌های سیاسی دو کشور انجام شد.

این نشست در وزارت خارجه عمان با حضور مجید تخت‌روانچی و شیخ خلیفه بن علی الحارثی، معاون سیاسی وزارت خارجه عمان برگزار شد.

در این نشست، مسیر رو به رشد روابط دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و کنسولی بررسی شد.

دو طرف ضمن مرور سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به مسقط، آن را «موفق و مهم» ارزیابی کرده و بر ضرورت پیگیری اجرای توافقات امضاشده میان دو کشور تأکید کردند.

همچنین دو طرف در فضایی صمیمی و در عین حال دقیق، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و بر لزوم استمرار هماهنگی‌ها میان مسقط و تهران تأکید کردند.

«مجید تخت روانچی» در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در ارتباط با این سفر نوشت: پس از یک سفر کوتاه، اما موفق به عمان، به تهران بازگشتم. دیروز روز پرکاری در مسقط بود.

وی افزود: جلسات مفیدی با وزیر امور خارجه عمان، جناب آقای «بدرالبوسعیدی»، و معاون ایشان، جناب آقای «خلیفه الحارثی»، در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی داشتم. ما برای مشورت‌های منظم با برادرانمان در عمان ارزش بسیار قائلیم.

تخت روانچی خاطرنشان کرد: همچنین جلسات پرباری در مورد یمن با «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله و «هانس گروندبرگ» نماینده سازمان ملل داشتم.

وی با بیان این که کنفرانس مطبوعاتی با رسانه‌های عمانی و گردهمایی دوستانه با جامعه ایرانیان مقیم عمان نیز بخشی از برنامه بود، خاطرنشان کرد: عمان یک همسایه قابل اعتماد و یک شریک اساسی است که با آن کشور روابط عالی و پیوند‌های تاریخی داریم.

تخت روانجی پس از بازگشت به تهران در گفت‌وگویی که «بغداد الیوم» آن را دنبال کرده، اظهار داشت: «این سفر کوتاه، اما موفقیت‌آمیز بود؛ نشست‌های ثمربخشی با وزیر خارجه بدر البوسعیدی و معاون او خلیفه الحارثی برگزار کردیم، همچنین دیدار‌های سازنده‌ای با محمد عبدالسلام، نماینده جنبش انصارالله، و هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، داشتیم.»

این مقام ایرانی تأکید کرد که «سلطنت عمان شریک اساسی و همسایه‌ای قابل اعتماد برای ایران است و روابط دوجانبه میان دو کشور ریشه‌دار بوده و بر پایه گفت‌و‌گو و اعتماد متقابل استوار است.» او همچنین بر «لزوم تداوم مشورت‌های منظم با برادرانمان در مسقط درباره مسائل حساس منطقه‌ای» تأکید کرد.

در اظهاراتی دیگر، تخت روانجی اشاره کرد که «پرونده هسته‌ای محور اصلی مذاکرات با طرف عمانی بود» و توضیح داد که «تهران موضع خود را با صراحت و شفافیت بیان کرده، اما معتقد است هرگونه مذاکره‌ای که نتایج آن از پیش تعیین شده باشد، بی‌معنا است.»

او از «خیانت آمریکا»، انتقاد کرد و گفت: «اسرائیل جنگ خود را علیه ایران آغاز کرد، در حالی که تهران در میانه مذاکرات بود، و این اقدامی خصمانه علیه روند گفت‌و‌گو‌ها به‌شمار می‌رود.»

از سوی دیگر، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، پس از این دیدار گفت که «از دیدار با مقام ایرانی خوشحال است» و افزود که «دو طرف درباره روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن گفت‌و‌گو کردند و دیدگاه‌های خود را در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نمودند.» او تأکید کرد که «هر دو طرف بر اهمیت حل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و راه‌های مسالمت‌آمیز تأکید کردند.»

وزیر خارجه عمان تصریح کرد که روابط دو کشور بر پایه تمایل مشترک برای توسعه همکاری‌ها و ارتقای منافع متقابل استوار است؛ رویکردی که هدف آن، خدمت به مردم دو کشور و تحکیم پایه‌های صلح و ثبات منطقه‌ای است.

سفر مقام ایرانی به مسقط هم‌زمان با تحرکات دیپلماتیکی است که سلطنت عمان برای احیای میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن انجام می‌دهد؛ پس از ماه‌ها توقف در مذاکرات هسته‌ای و تشدید تنش میان ایران و اسرائیل در پی حملات متقابل در منطقه.

سلطنت عمان پیش‌تر نقشی محوری در میانجی‌گری‌های منتهی به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایفا کرده بود، چراکه میزبان نشست‌های محرمانه‌ای میان دو طرف بود که بعد‌ها به تفاهمات بین‌المللی انجامید. تحرکات کنونی نیز نشان‌دهنده احتمال بازگشت نقش عمان به‌عنوان کانالی امن برای ارتباط میان واشنگتن و تهران در سایه افزایش تنش‌های منطقه‌ای است.

کوثری با اشاره به سابقه بد آمریکایی‌ها در موضوع مذاکرات، افزود: آن زمان که آمریکا با ما مذاکره می‌کرد چرا به مراکز هسته‌ای ما حمله کرد؟ این موضوعات عملیات روانی است می‌خواهند خودشان را مظلوم نشان بدهند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ما ده‌ها بار با آمریکایی‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم مذاکره کرده‌ایم، اما در هیچ یک از این مذاکرات آنها به تعهداتشان عمل نکرده‌اند.

به گزارش تابناک، از سویی دیگر روز چهارشنبه 7 آبان، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر اعلام کرد که دوحه در تلاش است تا مذاکرات ایران و آمریکا به مسیر خود بازگردد.

نخست وزیر قطر در نشستی در واشنگتن در این خصوص تاکید کرده بود: ما در تلاش برای تعامل با ایران و آمریکا هستیم تا مطمئن شویم مذاکرات به مسیر خود بازمی‌گردند.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در مصاحبه با شورای روابط خارجی عنوان کرده بود که مذاکرات جدی بین تهران و واشنگتن می‌تواند به توافقی منجر شود که برای همه بهتر باشد.

از طرف دیگر «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا روز پنج‌شنبه عنوان کرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران با رژیم صهیونیستی، به دنبال تغییر رژیم در تهران نبوده است.

«ونس» عنوان کرد: «ما از برخی طرفداران و عاشقان اسرائیل شنیدیم که آنها نمی‌خواهند ما با برخی از کشور‌های خاورمیانه ارتباط داشته باشیم. نظر رئیس‌جمهور این است که با ما باید با هر کشوری که با آنها منافع مشترک داریم، ارتباط داشته باشیم و اگر این در راستای منافع مردم آمریکا باشد، این کار را انجام می‌دهیم. او تا الان همین کار را انجام داده است.»

وی در ادامه با اشاره به ستیزه‌جویی‌های انجام گرفته علیه خاک ایران گفت: «من همچنین به خاطر دارم که برخی می‌گفتند رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد برای اسرائیل، ما را با صد‌ها هزار سرباز درگیر جنگ برای تغییر رژیم کند. من مسئله به چهار یا شش ماه پیش بازمی‌گردد.»

ونس ادامه داد: «حال می‌خواهم بدانم که آیا کسانی که رئیس‌جمهور آمریکا را متهم کردند که می‌خواهد ما را درگیر جنگی برای تغییر رژیم برای اسرائیل کند، حالا پاپس می‌کشند و می‌آیند بگویند که ما در اشتباه بودیم؟»

وی تصریح کرد: «بدین خاطر که رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌خواست ما را وارد جنگی برای تغییر رژیم برای هیچ کشور دیگری بکند. او می‌خواست یک تاسیسات هسته‌ای را نابود کند و همه را به خانه بازگرداند و دقیقا همین کار را نیز انجام داد.»

به گزارش تابناک، ایران و آمریکا ۵ دور مذاکره در خصوص موضوع هسته‌ای ایران از زمان ورود مجدد دونالد ترامپ به کاخ سفید برگزار کرده بودند و با وجود اعلام زمان و مکان دور ششم گفت‌و‌گو‌ها در عمان، رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران تجاوز کردند.