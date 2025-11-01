به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، تیم پژوهشی تحت هدایت The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census و با همکاری Schmidt Ocean Institute در دو مأموریت پژوهشی در سال ۲۰۲۵ به اعماق اقیانوس جنوبی سفر کردند و در نتیجه ۳۰ گونه جدید برای علم ثبت شد.

از میان این گونه‌ها، گونه‌ای کاملاً متفاوت که به عنوان «اسفنج مرگ‌­بال» (Death-Ball Sponge) لقب گرفته، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. این موجود کروی‌شکل دارای قلاب‌های میکروسکوپی است که طعمه را از میان تاریکی اطرافش شکار می‌کند — رفتاری که در اسفنج‌ها بی‌سابقه محسوب می‌شود.

پژوهشگران می‌گویند این کشف نشان می‌دهد که محیط‌های بسیار دور و ناشناخته‌ی اعماق دریاها هنوز میزبان حیات بسیار متفاوت و با ویژگی‌هایی هستند که تاکنون در زیست‌شناسی مرسوم به چشم نیامده‌اند. یکی از محققان اظهار کرده که تنها کمتر از ۳۰ درصد نمونه‌برداری‌های این مأموریت‌ها بررسی شده‌اند و احتمال وجود گونه‌های بسیاری بیشتر کاملاً واقع‌بینانه است.

این کشف چند نکته مهم دارد: