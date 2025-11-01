به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، تیم پژوهشی تحت هدایت The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census و با همکاری Schmidt Ocean Institute در دو مأموریت پژوهشی در سال ۲۰۲۵ به اعماق اقیانوس جنوبی سفر کردند و در نتیجه ۳۰ گونه جدید برای علم ثبت شد.
از میان این گونهها، گونهای کاملاً متفاوت که به عنوان «اسفنج مرگبال» (Death-Ball Sponge) لقب گرفته، توجه ویژهای را به خود جلب کرده است. این موجود کرویشکل دارای قلابهای میکروسکوپی است که طعمه را از میان تاریکی اطرافش شکار میکند — رفتاری که در اسفنجها بیسابقه محسوب میشود.
پژوهشگران میگویند این کشف نشان میدهد که محیطهای بسیار دور و ناشناختهی اعماق دریاها هنوز میزبان حیات بسیار متفاوت و با ویژگیهایی هستند که تاکنون در زیستشناسی مرسوم به چشم نیامدهاند. یکی از محققان اظهار کرده که تنها کمتر از ۳۰ درصد نمونهبرداریهای این مأموریتها بررسی شدهاند و احتمال وجود گونههای بسیاری بیشتر کاملاً واقعبینانه است.
این کشف چند نکته مهم دارد:
نشان میدهد که اقیانوسهای عمیق هنوز از نظر تنوع زیستی بسیار درحال کشفاند و ممکن است زیستشناسیِ حیات در شرایط سختتر از تصور ما اتفاق بیفتد.
وجود اسفنج شکارچی با شیوهای بسیار غیرمعمول، ممکن است به درک بهتر سازگاریهای تکاملی در شرایط فشار بالا (عمق زیاد، نور بسیار کم، دما و فشار شدید) کمک کند.
پژوهشهایی مانند این، میتوانند برای اقدامات حفاظت از محیطزیست دریایی و شناخت تأثیرات تغییرات اقلیمی بر زیستبومهای کمبررسیشده حیاتی باشند.