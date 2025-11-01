کالابرگ الکترونیک آبان بعد از وقفه دو ماهه دوباره در دستور کار دولت قرار میگیرد.
به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ همهچیز طبق روال مراحل قبلی برگزار میشود اما چند تغییر جزیی در شیوه جدید کالابرگ الکترونیک بهچشم میخورد. ثابت ماندن قیمت اقلام یکی از وعدههای مرحله پنجم طرح کالابرگ اعلام شده و اضافه شدن کالاهای جدید به طرح را باید تغییر بعدی بدانیم. مرحله قبلی در هفته پایانی شهریور امسال برگزار شد و بعید نیست مرحله جدید نیز به روزهای پایانی ماه موکول شود.
یک| مبلغ کالابرگ الکترونیک آبان تفاوتی با چهار مرحله قبلی ندارد. طبق روال مراحل گذشته بهازای هر نفر از افراد خانواده در دهکهای اول تا سوم مبلغ 500 هزار تومان به حساب سرپرست خانوار واریز میشود. این عدد برای دهکهای چهارم تا هفتم به ازای هر نفر 350 هزار تومان است.
کالابرگ الکترونیک از همان مراحل اول شامل دهکهای هشت و 9 و 10 نمیشد و امروز و فردا یارانه نقدی دهکهای هشت و 9 نیز مثل دهک دهمیها قطع میشود.
دو| کالابرگ الکترونیک تا قبل از مرحله پنجم شامل 11 قلم کالا میشد اما از الان باید منتظر اقلام جدیدی مثل گوشت بوقلمون، گوشت بلدرچین، ماهی و میگو باشیم.
کالابرگ الکترونیک از گذشته در گروه لبنات شامل شیر کمچرب، پنیر UF و ماست کمچرب میشود. تخممرغ، گوشت مرغ و گوشت منجمد گوساله از گروه پروتئین جزو اقلام قرار میگیرند و در بخش خواروبار هم ماکارونی، برنج، قند و شکر، حبوبات و روغن مایع حضور دارند.
سه| اقلام کالابرگ الکترونیک را میتوان از فروشگاههای زنجیرهای خریداری کرد. افق کوروش، جانبو، رفاه، هایپراستار، دیلی مارکت، اتکا، هایپر فامیلی، گندم، مینومارت، هفت و سایر این مدل فروشگاهها آماده عرضه اقلام کالابرگ هستند و علاوه بر این، فروشگاههای آنلاینی مثل دیجیکالا و اسنپمارکت هم بستر عرضه اقام کالابرگ را فراهم میکنند.
چهار| اعتبار کالابرگ الکترونیک در کارتهای بانکی سرپرست خانوار شارژ میشود. برای استفاده از اقلام اجباری وجود ندارد و اطلاعات زیادی از جمله لیست کامل فروشگاههای طرف قرارداد از طریق اپلیکیشن و وبسایت «شما» قابل مشاهده است. استعلام از اعتبار شارژ کالابرگ نیز از طریق همین مسیر امکانپذیر است.
پنج| کالابرگ الکترونیک آبان با چند تغییر نسبت به مراحل قبلی در دستور کار قرار میگیرد. طبق وعده و وعیدها از این مرحله قیمت اقلام موجود در طرح کالابرگ الکترونیک ثابت میماند و وزیر جهادکشاورزی به جمعیت هدف طرح قول داده از این به بعد نگران افزایش قیمتها نباشند. اضافه شدن اقلام جدید که درباره آنها حرف زدیم، دومین تغییر است و تغییر سوم اضافه شدن ارگانهای جدید به وزارت تعاون برای اجرای طرح خواهد بود.