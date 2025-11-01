استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟

​فراخوان مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی به سازمان بازرسی، مهر تأییدی بر شایعات سوءاستفاده در زنجیره تأمین نهاده‌های اساسی کشاورزی را زد و منابع آگاه نیز براین باورند که نارضایتی عمیق در بدنه این وزارتخانه و اعتراضات کشاورزان، رئیس‌جمهور را به تصمیم قاطع برای یک تغییر جدی واداشته است.

​بحران مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی با فراخوان معاونین این وزارتخانه به سازمان بازرسی کل کشور به اوج خود رسیده و ضربه نهایی را بر پیکر دولت وارد کرد؛ به طوری که این اقدام، همزمان با تشدید نارضایتی کشاورزان از قیمت ها ، نحوه توزیع نهاده‌های دامی و خالی فروشی گسترده واردکنندگان رخ داد که به نظر می‌رسد جمع بندی نهایی رئیس‌جمهور بر این است که همشهری خود را باوجود اشتباهات علنی پی در پی به ویژه درمورد افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی و تخلف های گسترده واردکنندگان نهاده های دامی برکنار کند .

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، شنیده ها حاکی است در پی بازداشت چند مدیر ارشد در وزارت جهاد، رئیس جمهور با تشکیل جلسه‌ای فوری و محرمانه تصمیم نهایی خود را برای تغییرات در رأس این وزارتخانه اتخاذ کرده است که دراین جلسه ، موضوع استعفا یا برکناری «غلامرضا نوری قزلجه» و همچنین بررسی گزینه‌های جایگزین در محور اصلی گفت‌و‌گو‌ها قرار داشته است.

برخی از تولیدکنندگان و همچنین واردکنندگان محصولات کشاورزی درگفتگو با تابناک براین عقیده هستند که برکناری وزیر فعلی جهاد کشاورزی با ورود سازمان بازرسی و تحقیق و تفحص مجلس قطعی است اما به نظر می رسد تا پیداکردن جایگزین او این خبر به طور رسمی از سوی دولت اعلام نشود. اما درمورد گزینه های جایگزینی نوری قزلجه باید گفت که وزیری که از دل مجلس بیرون بیاید( نوری قزلجه وزیر فعلی جهاد کشاورزی) بهتر از این نمی شود ؛ چراکه به دلیل ناآشنایی با مشکلات تولید و مسائل فنی قادر نخواهد بود آشفته بازار برنج گوشت، مرغ ، تخم مرغ ، حبوبات و ... را حل و فصل کند. بنابراین بهتر است دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شخصی را انتخاب کند که متمایل به یک سو ( طرف تولیدکنندگان یا طرف مصرف کنندگان) نشود و هم حلقه های زنجیره ارزش را بشناسد.

به گفته منابع آگاه، آشفتگی شدید بازار نهاده‌ها، نارضایتی فزاینده بدنه وزارتخانه و اعتراضات گسترده تولیدکنندگان کشاورزی در روز‌های اخیر، باعث شد تا رئیس‌جمهور تصمیمی قاطع برای تغییر جدی در وزارت جهاد اتخاذ کند . همچنین شنیده های دیگری حاکی از آن است که پزشکیان مأموریت ویژه‌ای به عارف معاون اول خود داده است تا برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی گزینه‌های نهایی را بررسی و معرفی کند .

معاونان وزارت جهاد در سازمان بازرسی



البته پیگیری های نظارتی و قضایی ازجمله ​فراخوان معاونین وزارت جهاد کشاورزی به سازمان بازرسی ، مهر تائیدی بر عزم دولت برای مقابله با فساد یا سوءاستفاده در زنجیره تأمین نهاده‌های اساسی کشاورزی است.

درپی دستور رئیس قوه‌قضائیه، به سازمان بازرسی پیرامون بررسی موضوعات مرتبط با نهاده‌های دامی، امروز نشستی به منظور بررسی علت التهاب در بازار نهاده‌های دامی و نارضایتی دامداران با حضور معاونان سازمان بازرسی و و معاونان وزارت کشاورزی برگزار شد که معاون امور تولیدی سازمان بازرسی با بیان کمبود نهاده‌های دامی و نارضایتی دامداران و مرغ‌داران از وضعیت موجود که باعث کم‌شدن تولید شده و با توجه به گزارش‌ها در مورد تخلف بعضی از واردکنندگان در زمینه عدم عرضه به موقع نهاده‌ها و حتی با دریافت مبلغ آن و نظارت‌نداشتن مؤثر وزارت کشاورزی بر وضعیت موجود از مسئولان مربوطه خواست اعلام نظر کنند.

معاون امور تولیدی سازمان بازرسی تاکید کرد: شرکت‌های واردکننده‌ای که مرتکب تخلف در عرضه یا ثبت نهاده در بازارگاه و حمل آن به دامدار شده‌اند، به مراجع ذی‌ربط معرفی شده و درصورتی‌که مسئولان بخش‌های مختلف وزارت کشاورزی در انجام وظیفه از جمله ثبت سفارش به موقع یا نظارت بر توزیع کوتاهی کرده‌اند، شناسایی و به دستگاه قضایی یا تخلفات اداری معرفی شوند.

به گزارش تابناک، پس از بحران های پیاپی در بازار محصولات اساسی ، نهاده ها و در پی فراخوان معاونین وزارت جهاد کشاورزی به سازمان بازرسی و تشکیل جلسه فوری رئیس جمهور برای تصمیم گیری درباره استعفا یا برکناری نوری قزلجه، احتمال رفتن نوری قزلجه از وزارت جهاد کشاورزی قوت بیشتری گرفته است.