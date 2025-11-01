انتخابات در تهران کاملا الکترونیکی است

وزیر کشور با تاکید بر برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات تناسبی شورای شهر، میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در تهران، گفت: این انتخابات بر اساس سه اصل صحت، دقت و سرعت عمل برگزار خواهد شد.

اسکندر مؤمنی امروز _شنبه دهم آبان_ در سومین نشست معاونت‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد اظهار کرد: مهمترین دلایلی که سبب شد در جنگ ۱۲ روزه دشمن به نیات خود نرسد، علاوه بر قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، انسجام و همبستگی ملی بود که رهبر معظم انقلاب هم به آن اشاره فرموده و از این اتحاد ۹۰ میلیون ایرانی قدردانی کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، وی افزود: برهمین اساس نخستین وظیفه همه ما حفظ وحدت و انسجام است و اگر این وحدت همیشه حفظ شود، هیچ دشمنی به فکر تعرض به کشور نخواهد بود و حفظ انسجام ملی و تقویت آن ضروری است.

وزیر کشور با اشاره به موضوع برگزاری انتخابات میان دوره شورای اسلامی و خبرگان رهبری و همچنین انتخابات تناسبی شورای شهر تهران در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه، گفت: تصمیم بر این است که این انتخابات به طور کامل الکترونیکی انجام شود و تجهیزات لازم در زمان بندی مورد نظر تأیید و تصویب خواهد شد به عبارتی احراز هویت و اخذ رأی به صورت الکترونیکی خواهد بود.

اجرای درست انتخابات تناسبی و الکترونیکی سبب برگزاری ادامه این روند برای سایر انتخابات می‌شود

اسکندری با اشاره به انتخابات تناسبی شورای شهر تهران گفت: این انتخابات فقط در تهران برگزار خواهد شد و بر اساس قانون در ادامه، شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر را در بر خواهد گرفت و بسیار مهم است که این انتخابات به درستی انجام شود و شورای نگهبان هم تأیید کنند، چرا که با انجام درست آن، مراحل بعدی انتخابات در مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری به صورت الکترونیک برگزار خواهیم کرد که دستاورد بزرگی برای کشور در صحت، دقت و سرعت عمل خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه باید با اخذ نظرات دستگاه‌های مختلف، صحت سنجی لازم را در این باره انجام داد، اظهار کرد: براساس اقداماتی که شورای نگهبان و دستگاه‌های نظارتی انجام دادند، طبق همان زمان بندی که پیش از این مقرر شده بود، برای برگزاری انتخابات اقدام خواهیم کرد.

وزیر کشور با بیان اینکه حضور همه احزاب و تشکل‌ها از ویژگی مهم انتخابات تناسبی شورای شهر تهران است، تصریح کرد: به عبارتی طبق این شیوه بر اساس رأی که از مردم اخذ می‌شود، احزاب می‌توانند صاحب کُرسی شوند و دیگر اینگونه نخواهد بود که اگر یک حزبی، حداکثر رأی را کسب کرد، همه کُرسی‌ها را بدست آورد. بلکه همه احزاب در انتخابات مشارکت خواهند داشت و این چند صدایی باعث افزایش مشارکت مردم خواهد شد تا امور شهری درست و دقیق‌تر برنامه‌ریزی شود.

سه مؤلفه مهم برای برگزاری درست انتخابات

مؤمنی برگزاری انتخابات درست و مناسب را دارای چند مؤلفه برشمرد و گفت: مردم، احزاب و تشکل‌ها و مجریان همراه با امنیت انتخابات و رسانه‌ها از جمله مؤلفه‌های مهم در برگزاری درست انتخابات هستند. البته در کشور ما مشارکت درانتخابات اجباری نیست اما در برخی از کشورها حضور در انتخابات اجباری است و عدم مشارکت سبب جریمه و مجازات می‌شود. ما معتقدیم که مردم حق مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات را دارند.

وی با بیان اینکه به هر میزان مشارکت مردم در انتخابات بیشتر شود، مؤلفه‌های قدرت کشور افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: بر همین اساس وظیفه ما این است که فضای جامعه را به سِمت امید و آرامش پیش ببریم تا مردم احساس کنند که رأی آنها تاثیرگذاراست و در حقیقت مردم با امید، انگیزه و نگاه به آینده در انتخابات شرکت کنند که این رویه، سبب افزایش مشارکت می‌شود.

از امنیتی کردن پدیده‌های اجتماعی باید پرهیز شود

وزیر کشور خطاب به همه دستگاه‌ها از جمله معاونان سیاسی استانداری‌های سراسر کشور خواست از امنیتی شدن فضای کشور جلوگیری کنند و گفت: نباید پدیده‌های اجتماعی را امنیتی کنیم، بلکه باید با سازوکار خودش موضوعات اجتماعی را حل کرد و به هر پدیده‌ای با نگاه امنیتی نباید نگریست، چرا که مردم زمانی در انتخابات مشارکت می‌کنند که جامعه آرام باشد.

اسکندری با بیان اینکه مجموعه جریان‌های سیاسی، احزاب و تشکل‌ها نقش بسیار مهمی در ایجاد انگیزه و بسیج عمومی برای حضور در انتخابات دارند، گفت: در انتخاباتی که برگزاری می‌شود، برخی از احزاب شکل می‌گیرند و افرادی را معرفی می‌کنند ولی گاهی مشخص نمی‌شود آن فرد از کدام حزب بوده یا ممکن است به جریانی که وی را معرفی کرده است، تعلق نداشته باشد. به عبارتی ممکن است تشکل مربوطه در زمان انتخابات شکل بگیرد و پس از انتخابات دیگر وجود نداشته باشد.

وی اضافه کرد: حضور احزاب به ویژه برای انتخابات شورای شهر تهران می‌تواند هم نقش تعیین کننده و هم نقش نظارت کننده ایفا کند، به دلیل آنکه در انتخابات تناسبی تهران یک فرد (نامزد انتخابات) نمی‌تواند در چندحزب و گروه باشد و هر فرد فقط می‌تواند در یک حزب ثبت نام کند.

وزارت کشور از جهت گیری انتخاباتی پرهیز کند

وزیر کشور با تاکید بر اینکه همه ارکان وزارت کشور از جمله استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخش داری‌ها، باید فرصت برابر برای همه جریان‌های سیاسی در انتخابات پیش رو را فراهم کنند، گفت: بدون جهت‌گیری و در فضای منصفانه باید بستر مناسب را برای رقابت احزاب و تشکل‌ها فراهم کنیم و ما به عنوان مجریان برگزاری انتخابات و مجریان وزارت کشور نباید جهت‌گیری و طرفداری به سمت تشکل یا حزبی داشته باشیم و نباید برای ما درباره اینکه کدام حزب رأی می‌آورد، تفاوتی داشته باشد.

مؤمنی، اجرای مناسب انتخابات را از موارد مهم در انتخابات سال آینده عنوان کرد و یادآور شد: اجرای مناسب منوط به برگزاری انتخابات در فضای امن، برگزاری دقیق انتخابات و عملیات اجرایی انتخابات بستگی دارد که شامل احراز هویت، اخذ رأی و شمارش آرا می‌شود. به عبارتی بسیار مهم است که مجریان به درستی وظایف خود را انجام دهند.

وی، نقش مجریان برگزاری انتخابات را بسیار مهم برشمرد و گفت: اگر یکی از مجریان برگزاری انتخابات صحبتی انجام دهد که نشانه جهت‌گیری به سمت فردی یا حزبی در زمان انتخابات باشد، سبب خواهد شد تمام انتخابات در آن منطقه زیر سوال برود. البته مجریان انتخابات شامل همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و حافظ امنیت هستند که تأثیر فراوانی در سلامت انتخابات و جلب اعتماد مردم می‌توانند ایفا می‌کنند.